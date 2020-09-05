Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Denizli'de yaşayan bıçak ustası, hurda malzemelerden kendisine üstü açık otomobil yaptı. 10 bin lira masrafla 2 ay içinde tamamlan aracı görenler hayran kalıyor.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yaşayan bıçak ustası Hüseyin Kocakaya (52), tarım arazilerinde kullanılan çapa makinesinin motorunu kullanarak üstü açık otomobil yaptı. Kocakaya'nın 2 aylık çalışma sonucu yaklaşık 10 bin lira maliyetle ürettiği üstü açık otomobil, saatte 25 kilometre hıza ulaşabiliyor.

ARACA 'YATAĞAN' İSMİNİ VERDİ

Serinhisar'ın Yatağan Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Kocakaya, boş vakitlerini değerlendirmek için otomobil yapmaya karar verdi. Bıçak ustası Kocakaya, öncelikle kafasında tasarladığı projeyi kağıda aktardı. Daha sonra, demir profillerle otomobilinin iskeletini oluşturdu. Tarım arazilerinde kullanılan çapa makinesinin motorunu otomobiline yerleştiren Kocakaya, elektrik aksamını da tamamladıktan sonra aracını kullanıma hazır hale getirdi. Kocakaya, yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından 'Yatağan' ismini verdiği otomobilini tamamladığını belirtti.

"GÖRENLER ÇOK BEĞENİYOR"

Yaklaşık 10 bin lira maliyetle üstü açık bir otomobil ürettiğini ifade eden Kocakaya, "Daha önce de iki araba yapmıştım. Ancak tam randımanlı şekilde çalıştıramamıştım. Bu yaptığım üçüncü araç oldu. Parçalarını sanayideki hurda araçlardan topladık. Diğer kısımlarını kendim yaptım. Çapa makinesinin motorunu otomobile taktık. Araç arkadan çekişli, 2 ileri, 1 de geri vitesi var. 25 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Bu otomobili ürettiğim için çok mutluyum" dedi.

Aracının kullanımının oldukça rahat olduğunu ifade eden Kocakaya, "Bu aracımı tarlaya gelip gitmek için yaptım. Yapımı basit değil, herkes yapamaz. Bana 10 bin liraya mal oldu. Güzel bir arabam var. Kendi ürettiğin otomobili kullanmak çok farklı bir his. Otomobilimi görenler çok beğeniyor. Dikkat çektiği için çok fotoğraf çektirmek isteyen oluyor" diye konuştu.

"GÜZEL BİR ARABA ORTAYA ÇIKTI"

Mahalle sakinlerinden Nihat Çalhan ise, Kocakaya'nın ürettiği otomobilin küçük ve sempatik olduğunu belirtti. Kocakaya'nın girişimci ruha sahip bir kişi olduğunu söyleyen Çalhan, "En son tasarladığı aracını kullanıma hazır hale getirdi. Boyama işlemi sırasında ona yardımcı oldum. Üstü açık güzel bir araba ortaya çıktı" diye konuştu.

Kaynak: DHA