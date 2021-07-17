Bıçak bileyicilerinin Kurban Bayramı mesaisi yoğun geçiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bıçak bileyicilerinin Kurban Bayramı mesaisi yoğun geçiyor

Bıçak bileyicilerinin Kurban Bayramı mesaisi yoğun geçiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karabük'te 39 yıldır bıçak bileyiciliği yapan Ali Açıkgöz, Kurban Bayramı'na iki gün kala siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor.

Karabük'te 39 yıldır bıçak bileyiciliği yapan Ali Açıkgöz, Kurban Bayramı'na iki gün kala siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor.

Kurban Bayramı'na iki gün kala bıçak bileyicileri gece yarısına kadar siparişleri yetiştirmek için çalışıyor. İşini son günlere bırakan vatandaşlar nedeniyle bıçak bileyicilerinde hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşların bıçaklarını bayrama hazırlayan ustalar, bir taraftan da satış yapıyor. Vatandaşların bayram öncesinde uğrak yeri haline gelen yerlerden biri olan Bıçakçı Ali Usta, yaklaşık bir haftadır, vatandaşların kurban kesimi için kullanacaklarını bıçakları yetiştirmek için eşi ile birlikte gece yarılarına kadar çalışıyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Bıçak Ustası Ali Açıkgöz, her yıl olduğu gibi vatandaşlar bıçaklarını biletmek için son günleri seçtiği için yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Kurbana eziyet çektirmemek için kesen bıçakları kullanmanın daha iyi olacağını belirten Açıkgöz, "Bunu biletirken seyyar veya uyduruk bileyicilere yaptırmasınlar. Bilirkişilere yaptırsınlar" dedi.

Karabük'ün en eski bıçakçısı olduğunu aktaran Açıkgöz, "Her yer bıçak dolu. Gece 22.00-23.00'a kadar bileme yapıyoruz. Şuana kadar 5 bin tane bıçak bilemişizdir" diye konuştu. - KARABÜK

Bıçak bileyicilerinin Kurban Bayramı mesaisi yoğun geçiyor
Bıçak bileyicilerinin Kurban Bayramı mesaisi yoğun geçiyor
Bıçak bileyicilerinin Kurban Bayramı mesaisi yoğun geçiyor
Bıçak bileyicilerinin Kurban Bayramı mesaisi yoğun geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kurban pazarının gözdesi 1 ton 200 kiloluk tosun, 32 bin TL'ye alıcı buldu
Kurban pazarının gözdesi 1 ton 200 kiloluk tosun, 32 bin TL'ye alıcı buldu
Kurban pazarının ilgi odağı! Sahibi, gözü baktığı 4 boynuzlu koça 10 bin lira istiyor
Kurban pazarının ilgi odağı! Sahibi, gözü baktığı 4 boynuzlu koça 10 bin lira istiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kadir Doğulu Hakan Sabancı Zeynep Bastık Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bıçak bileyicilerinin Kurban Bayramı mesaisi yoğun geçiyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 13:03:28. #1.15#

title