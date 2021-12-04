Beyşehir Gölü'nde su seviyesi beklentinin altında kaldı

Bu yıl yaşanan aşırı kuraklık ve artan tarımsal sulama Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü'nün metrelerce çekilmesine yol açtı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, AA muhabirine, Beyşehir Gölü'ndeki su seviyesinin sonbahar döneminde de yeterli yağış alamadığı için kışa girilmesine rağmen istenilen seviyeye ulaşmadığını söyledi.

Bayındır, 651 kilometrekarelik alana sahip gölün tüm kıyılarında geriye doğru ortalama 300 metrelik bir çekilme olduğunu belirterek, göldeki su derinliğinin de önemli ölçüde düştüğünü vurguladı.

Beyşehir Gölü su kotunun doğal kıyının 80 santimetre altında olduğuna dikkati çeken Bayındır, "Sevgi Adası'nın çevresinde de kuraklığı görüyorsunuz. Eskiden burada tekneler, sallar, kayıklar dolaşabiliyordu. Gölün kıyılarında 300-400 metre su çekilmesi var. Sazlık alanın önüne kadar kuraklık olan kıyılar var. Kıyılar çamur balçıktı, kurudu. Artık yürüyebilirsiniz de gezebilirsiniz de. Bunlar hep suyun hacminin, miktarının azalmasından kaynaklanıyor." diye konuştu.

Bayındır, Beyşehir Gölü'nden Konya Ovası ve Isparta'nın sulandığını hatırlattı.

"Beyşehir Gölü için dua ediyoruz"

Çiftçilerin de göle sahip çıkması gerektiğini dile getiren Bayındır, şunları kaydetti:

"Ülke ekonomisi için arazilerin sulanması zarurettir. Bunu kabulleniyoruz ancak bu doğa cenneti gölü kaybetmeden, yani kaynaklarını çoğaltarak. Kaynaklardan gelen suyun önünde bentler olduğu müddetçe çoğaltamayacağız. Yenişarbademli boğazında Pınargözü Mağarası'ndan gelen bir su vardır. O, düden suyudur. Anamas'ın, Toros'un altından çağlayan bir sudur. O su, bize Kurucuova ile Gölyaka arasından ırmak olarak gelir, akardı göle. Şimdi önünde bir gölet yaparak, bent çekerek o suyun önünü de kestik. Konya'daki, Isparta'daki ve bölgedeki bütün çiftçilere sesleniyorum, Beyşehir Gölü'nden dolayı en az bizim kadar onların da ciğeri yanmalı. Demeliler ki 'Gölümüzün su kaynaklarını geliştirelim." Devletimizin yetkililerine sesleniyorum, bu gölün etrafındaki sazlanmanın önüne geçemezlerse o saz köklerinin, o kamışların içine topladığı suların hacmini ölçemezler. Bunu da hatırlatmak istiyorum."

Beyşehir Gölü için dua ettiklerini vurgulayan Bayındır, "İnşallah, yaradan bu sene 5-6 metreleri karla doldurur da Anamas, Toros üzerine kar yağdırır." dedi.