Beyşehir'de öğretmenler arası voleybol turnuvası sona erdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaklaşık 1 aydır devam eden öğretmenler arası Voleybol turnuvası sona erdi.

Beyşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle kapalı spor salonunda düzenlenen öğretmenler arası voleybol turnuvası yapılan final müsabakasının ardından tamamlandı. 14 okulun katılımı ile gerçekleştirilen voleybol turnuvası, Ali Akkanat Anadolu Lisesi ve Kamil Akkanat Özel Uygulama okulu arasında oynanan final maçıyla sona verdi. Büyük çekişme içerisinde geçen maçta, rakibini setlerde 3-1 mağlup eden Ali Akkanat Anadolu Lisesi şampiyon olurken, Kamil Akkanat Özel Uygulama okulu ikinci oldu. Final maçından önce oynanan üçüncülük müsabakasında ise, Özel Tuğra Anadolu lisesini 3-0 yenen Üzümlü İmam Hatip Ortaokulu üçüncülüğe yükseldi.

Yaklaşık 1 ay süren turnuva sonunda Ali Akkanat Anadolu Lisesi birinci, Kamil Akkanat Özel Uygulama okulu ikinci, Üzümlü İmam Hatip ortaokulu üçüncü, Özel Tuğra Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Oynanan final maçı sonrası dereceye giren takımlara madalya ve kupaları törene katılan Beyşehir Emniyet Müdürü Mehmet Türken, Beyşehir Jandarma Komutanı Muhsin Başkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Gençlik ve Spor Müdürü Memiş Emre Yağcıoğlu tarafından verildi. - KONYA