Beyşehir'de hareket halindeki otomobilden düşen Fas uyruklu kadın yaralandı
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Beyşehir'de hareket halindeki otomobilden düşen Fas uyruklu kadın yaralandı

Beyşehir'de hareket halindeki otomobilden düşen Fas uyruklu kadın yaralandı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hareket halindeki otomobilin açılan kapısından düşen Fas uyruklu kadın hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hareket halindeki otomobilin açılan kapısından düşen Fas uyruklu kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir-Antalya Karayolu üzerinde seyir halinde olan 42 ZV 890 plakalı otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Fas uyruklu Aziza Khalouk (38), aracın sol yan kapısının aniden açılması üzerine yola düştü.

Yaralanan kadın kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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