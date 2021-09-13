Beyşehir'de deneme amaçlı çekirdeklik kabak yetiştirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Genç Çiftçi Projesi kapsamında ekimi yapılan çekirdeklik kabak rekoltesiyle üreticisini sevindirdi.

Akçabelen Mahallesi'nde 10 dekarlık alanda çekirdeklik kabak ekimi yapan Hüseyin Akkaş ve üç arkadaşı, hasat döneminin gelmesiyle birlikte beklediklerinin de üzerinde verim elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Akkaş, gazetecilere, ilçede yeni ürünler ekmek için böyle bir projeye başvurduklarını söyledi.

Ürünün veriminden hayli memnun kaldıklarını anlatan Akkaş, "Doğal olarak kurutma yaptığımız çekirdeğimize çevreden de alım için yoğun talepler geldi. Bu yılki deneme ekiminin olumlu geçmesinin ardından önümüzdeki ekim döneminde daha profesyonel ve ilgili kurumlara başvuruda bulunarak yöremizde bu projeyi olması gerektiği şekliyle devam ettirmek arzusundayız." diye konuştu.