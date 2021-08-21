Beyşehir'de bisiklet festivali başladı
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Beyşehir'de bisiklet festivali başladı

Beyşehir'de bisiklet festivali başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Geleneksel Bisiklet Festivali başladı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Geleneksel Bisiklet Festivali başladı.

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Bisiklet Topluluğu ve Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi tarafından ortaklaşa düzenlenen Konya ile Isparta illerini kapsayan, toplam parkuru 167 kilometrelik mesafeden oluşan Beyşehir Gölü Etrafı Kamplı Bisiklet Turu'na Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda bisiklet sever katılıyor. Bisiklet tutkunları bu yıl Beyşehir Vuslat Park festival alanında düzenlenen uğurlama töreni ile Beyşehir, Kıreli, Fele, Yassıbel, Karayaka ve Çeltek'ten sonra Gölyaka Mahallesi Kızıl Kilise'de bir gecelik kamp etkinliğine katılacak. Düzenlenen Geleneksel Bisiklet Festivaline 21 ilden 160 sporcu iştirak ediyor. Festivalle, çevre dostu ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımına teşvik ve farkındalık oluşturma hedefleniyor.

Bisiklet festivaline katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından Beyşehir'e gelerek katılım gösteren bisiklet tutkunlarına teşekkür eden Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, "Bisiklet festivalinin dokuzuncusunu düzenliyoruz. Bu sene biraz daha farklılık yaparak 3 güne çıkardık. Katılımcılar Türkiye genelinde yaklaşık 21 ilden 160 katılımcı var. Tura başlıyoruz umarım iyi gider inşallah kazasız belasız atlatırız" ifadelerini kullandı.

Festivalinin en minik bisiklet severi Mustafa Kemal Öz de "Çok eğlenceli olduğunu biliyorum. 7. bisiklet festivaline katılmıştım ve beğenmiştim. Bunun da hoşuma gideceğini umuyorum. Umarım kazasız belasız bitiririz" dileklerinde bulundu.

Isparta'dan bisikleti ile katılan Bahri Bilici ise, "Beyşehir Bisiklet Festivaline bu yıl dördüncü katılışım. Harika bir rotası var. Beyşehir Gölü'nün etrafında turladığımızda çok mutlu oluyorum. Buradaki organizasyonu yapan arkadaşların ilgi ve alakası da çok sıcak oluyor. Buraya gelme nedenlerinden bir tanesi bir de doğa aşığıyım. Doğayı çok seviyorum, sporu çok seviyorum henüz nüfus cüzdanındaki yaşım 62 ama ben bisikletin üstüne çıktığım zaman kendimi 18 yaşında hissediyorum. Gençlere örnek olmaya çalışıyorum. Sürekli olarak bisiklet kullanıyorum. Yılda en az 6-7 tane festivale katılırım. Festivallerin güzelliği burada katıldığımız yörelerdeki bisiklet kültürünü oluşturmak, insanlara örnek olmak, çevre konusunda bisikletin faydalarını göstermek. Bütün herkesin arabadan inip bisiklete binmesini arzu ediyorum" dedi. - KONYA

Beyşehir'de bisiklet festivali başladı
Beyşehir'de bisiklet festivali başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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