Beypazarı'nda inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek yere düşen işçi ağır yaralandı.
ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek yere düşen İşçi ağır yaralandı.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalıştığı sırada 4 kattan dengesini kaybeden T. K. (55), yere düştü.
112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, buradaki müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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