Beypazarı'nda inşaattan düşen işçi ağır yaralandı - Haberler
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Beypazarı'nda inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Beypazarı'nda inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek yere düşen işçi ağır yaralandı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek yere düşen İşçi ağır yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalıştığı sırada 4 kattan dengesini kaybeden T. K. (55), yere düştü.

112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, buradaki müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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