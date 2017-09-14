Beylerbeyi Sarayı'nın Restorasyonu Başladı

Kars'ta, 1579 yılına Lala Mustafa Paşa tarafından inşa edilen Beylerbeyi Sarayı'nın restorasyon çalışmaları başladı.



Göreve başladığı günden itibaren özellikle Kars'ta, tarihi yerlerin turizme kazandırılması için çeşitli projelere imza atan Vali Rahmi Doğan, Beylerbeyi Sarayı'nın da Butik Otel'e dönüştürerek Kars turizmine kazandırılması için hazırladığı projeyi hayata geçirdi.



Yapımında kesme taş ve moloz taş kullanılan, ön cephesinde yuvarlak kemerli bir giriş kapısına sahip olan ve pencereleri de yuvarlak kemerli olarak yapılan Beylerbeyi Sarayı'nın "Osmanlı Mahallesi Projesi" kapsamında restorasyon çalışmalarına başlandı. Saray restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Butik Otel'e dönüştürülecek.



Kars Kalesi eteklerinde bulunan ve yıllarca kaderine terk edilen Beylebeyi Sarayı her gün yüzlerce yerli ve yabancı turiste de ev sahipliği yapıyor. İçler acısı durumda bulunan sarayın yeniden inşa edilerek turizme kazandırılacak olması vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.



Kars Beylerbeyi Sarayı, 1828 yılında Osmanlı Rus Savaşı sırasında yıkılmıştı. Saray geçen süre içerisinde ilgisizlik ve bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutmuştu. Sadece dört duvarı kalan saray yapılacak onarımla yeniden hayat bulacak. - KARS