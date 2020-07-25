Beto, Göztepe'den ayrıldığını resmen açıkladı Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'nin 38 yaşındaki kalecisi Beto, İzmir ekibinden ayrıldığını açıkladı. Portekizli oyuncu, "3 yıl boyunca bana sevgi ve ilgi gösteren herkese teşekkürler" sözleriyle takımına veda etti.

Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile karşılaşan Göztepe'de bir ayrılık gerçekleşti. Takıma kaptanlık yapan kaleci Beto, İzmir ekibiyle yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

Açıklamalarda bulunan 38 yaşındaki futbolcu, "Hayatımın bir dönemi daha sona erdi. 3 yıl neredeyse 100 maça çıktım. Sahada ter, göz yaşı ve kan akıttım. Muhteşem taraftarımızın desteğiyle tüm engelleri aşabildik. Bana destek olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim, hepiniz kalbimdesiniz. Kulüp çalışanlarına, tüm ekibe, 3 yıl boyunca bana sevgi ve ilgi gösteren herkese teşekkürler. Takım arkadaşlarıma da teşekkür eder ve başarılarının devamını dilerim" dedi.

"KAPTANINIZ OLMAK GURURDU"

Göztepe'ye kaptanlık yapmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getiren Beto, "Umarım sizin için iyi bir takım kaptanı olabilmişimdir. Kaptanınız olmak bir zevkti ve gururdu. Her şey için teşekkürler" diyerek sözlerini noktaladı.

KALESİNDE 42 GOL GÖRDÜ

Bu sezon Göztepe formasıyla Süper Lig'de 30 maça çıkan Beto, bu karşılaşmalarda kalesinde 42 gol gördü.