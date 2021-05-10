Betam: İşsizlik erkeklerde 0.5 puan azaldı, kadınlarda 2.5 puan yükseldi

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) verilerine göre, son üç ayda erkek işsizliği "0.5 puan" azalırken, aynı dönemde kadın işsizliği "2.5 puan" yükseldi.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) verilerine göre, son üç ayda erkek işsizliği "0.5 puan" azalırken, aynı dönemde kadın işsizliği "2.5 puan" yükseldi.

Betam Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ile Doç. Dr. Gökçe Uysal ve Araştırma Görevlisi Hamza Mutluay tarafından hazırlanan "Sanayide Güçlü İstihdam Artışı: Erkek İşsizliği Azalırken Kadın İşsizliği Artıyor" başlıklı İşgücü Piyasası Görünümü: Mayıs 2021 notunda, "Kadın işsizliğinde son aylarda güçlü bir artışın gerçekleşmekte olduğu görülmektedir" denildi ve eklendi:

"Nitekim kadın işsizlik oranı Aralık'tan Şubat'a yüzde 14'ten yüzde 15.7'ye yükselirken Mart 'ta işsizlik oranı yüzde 16.5'e yükseldi. Kadın işsizlik oranlarındaki artış son 3 ayda birikimli olarak 2.5 yüzde puana erişti. Kadın istihdamı Aralık'tan Mart'a duraklarken (artış 6 bin) işsiz sayısı 296 bin artışla 1 milyon 677 bine yükseldi. Şubat'tan Mart'a kadın istihdamı 36 bin azalırken işsiz sayısının 93 bin arttığı not edilmelidir. Erkek işsizlik oranı ise Aralık'tan Mart'a 0.5 yüzde puan düşerek yüzde 12'den yüzde 11.5'e geriledi. Şubat'tan Mart'a erkek istihdamında 586 binlik artış gerçekleşirken işsiz sayısı 34 bin azaldı."Betam verilerine göre, bu gelişmelere paralel olarak istihdam oranı kadınlarda 0.1 yüzde puan azalırken, erkeklerde yüzde 1.8 yüzde puan arttı.Betam notunda, "Mevsim etkilerinden arındırılmış aylık verilere göre Şubat'tan Mart'a istihdam edilenlerin sayısı 550 bin artarak 28 milyon 89 bin kişi olarak kaydedilmiş, işgücü ise 610 bin artarak 32 milyon 325 bine yükselmiştir. Bu gelişmelerin sonucunda Mart'ta işsiz sayısı 59 bin kişi artmış, işsizlik oranı da yüzde 0.1 puan azalarak yüzde 13.1'e gerilemiştir" denildi ve eklendi: "Genel işsizlik oranı Şubat'tan Mart'a yüzde 13.2'den 13.1'e gerilerken üç alternatif işsizlik oranlarının tamamında da azalış görülmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre 'zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı' Şubat ayından Mart ayına 1.4 yüzde puan gerileyerek yüzde 19.6'den yüzde 18.2 seviyesine düşerken, 'potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı' 1.1 yüzde azalarak yüzde 22.3'ten yüzde 21.2'ye gerilemiştir. Bu iki alternatif işsizlik oranın bileşiminden oluşan 'atıl işgücü oranı' ise yüzde 28.1'den yüzde 25.8'e gerileyerek 2.3 yüzde puan düştü. "Potansiyel işgücündeki azalış bu olguyu teyit etmektedir. Potansiyel işgücü Şubat'tan Mart'a 392 bin azaldı. Dolayısıyla tahmin edilebileceği gibi 'potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı' olarak adlandırılan alternatif işsizlik oranı Şubattan Marta yüzde 22.3'ten yüzde 21.2'ye geriledi." (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı