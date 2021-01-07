Besni'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Besni'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

07.01.2021 20:15 | Son Güncelleme: 07.01.2021 20:19
Besni'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

 

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde 15 Temmıuz Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü Akdağ yönetimindeki 01 KFF 441 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sabri Yıldırım yönetimindeki 35 AAD 134 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 3 kişiyi ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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