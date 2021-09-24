Beşiktaşlılar ve Giresunlular isyanda! Cüneyt Çakır'ın çaldığı düdük ortalığı karıştırdı
Dün akşam Fenerbahçe'nin Giresunspor'u 2-1 yendiği maçta hakem Cüneyt Çakır, 90+4'te karşılaşmada son düdüğü çaldı. Çakır, düdüğü çaldıktan sonra kaleci oyunu başlattı, Giresun atağı devam ettirdi ve gol attı. Ancak düdüğü duymayan oyuncular şaşkınlık yaşadı. Giresunlu oyuncular hakeme tepki gösterdi. Adana Demir karşılaşmasında uzatma süresinden 1 dakika daha fazla oynanan maçta, Beşiktaş son saniyede golü yemişti. Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada bu duruma isyan etti.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlanan maçın 90+4. dakikasında, hakem Cüneyt Çakır'ın bitiş düdüğü sonrası Giresunsporlu futbolcular adeta çileden çıktı.
90+4'te Dimitris Pelkas ile gole yaklaştı. Ancak Yunan futbolcu savunma oyuncularından sıyrılamayınca kaleci Onurcan Piri topu kontrol etti.
Giresunspor kalecisi Onurcan Piri hızlı başlayarak az adamla yakalanan Fenerbahçe savunması karşısında takımını hücuma çıkartmak isterken, 90 dakikanın sonuna 4 dakika uzatma veren hakem Cüneyt Çakır, sürenin dolduğunu fark edince son düdüğünü çalarak maçın bittiğini işaret etti. Çakır, kaleci topu elinden çıkarırken düdüğü çaldı. Ama düdüğü duymayan Giresunlu oyuncular atağa devam etti.
Duraklayan Fenerbahçe'ye aldırış etmeyen Giresunsporlu futbolcular topu ağlara gönderse de, Çakır eliyle maçı bitirdiği işaretini yaptı.
Cüneyt Çakır orta noktaya geldikten sonra kaleci Onurcan Piri da koşarak yanına geldi. Cüneyt Çakır, "Onurcan tamam yeter, uzatma artık" uyarısında bulundu. İtirazlara devam eden Onurcan sarı kart gördü.
Adana Demir maçında uzatmaların bittiği sürede gol yiyen Beşiktaşlılar ise Cüneyt Çakır ve TFF'ye sosyal medyada tepki gösterdi.