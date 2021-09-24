Beşiktaşlılar ve Giresunlular isyanda! Cüneyt Çakır'ın çaldığı düdük ortalığı karıştırdı - Haberler Spor
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Beşiktaşlılar ve Giresunlular isyanda! Cüneyt Çakır'ın çaldığı düdük ortalığı karıştırdı

Haberler.com - Haberler | Spor

Dün akşam Fenerbahçe'nin Giresunspor'u 2-1 yendiği maçta hakem Cüneyt Çakır, 90+4'te karşılaşmada son düdüğü çaldı. Çakır, düdüğü çaldıktan sonra kaleci oyunu başlattı, Giresun atağı devam ettirdi ve gol attı. Ancak düdüğü duymayan oyuncular şaşkınlık yaşadı. Giresunlu oyuncular hakeme tepki gösterdi. Adana Demir karşılaşmasında uzatma süresinden 1 dakika daha fazla oynanan maçta, Beşiktaş son saniyede golü yemişti. Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada bu duruma isyan etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlanan maçın 90+4. dakikasında, hakem Cüneyt Çakır'ın bitiş düdüğü sonrası Giresunsporlu futbolcular adeta çileden çıktı.

90+4'te Dimitris Pelkas ile gole yaklaştı. Ancak Yunan futbolcu savunma oyuncularından sıyrılamayınca kaleci Onurcan Piri topu kontrol etti.

Giresunspor kalecisi Onurcan Piri hızlı başlayarak az adamla yakalanan Fenerbahçe savunması karşısında takımını hücuma çıkartmak isterken, 90 dakikanın sonuna 4 dakika uzatma veren hakem Cüneyt Çakır, sürenin dolduğunu fark edince son düdüğünü çalarak maçın bittiğini işaret etti. Çakır, kaleci topu elinden çıkarırken düdüğü çaldı. Ama düdüğü duymayan Giresunlu oyuncular atağa devam etti.

Beşiktaşlılar ve Giresunlular isyanda! Cüneyt Çakır'ın F.Bahçe maçında çaldığı düdük ortalığı karıştırdıGörsel beIN Sports'tan alınmıştır.

Duraklayan Fenerbahçe'ye aldırış etmeyen Giresunsporlu futbolcular topu ağlara gönderse de, Çakır eliyle maçı bitirdiği işaretini yaptı.

Cüneyt Çakır orta noktaya geldikten sonra kaleci Onurcan Piri da koşarak yanına geldi. Cüneyt Çakır, "Onurcan tamam yeter, uzatma artık" uyarısında bulundu. İtirazlara devam eden Onurcan sarı kart gördü.

Beşiktaşlılar ve Giresunlular isyanda! Cüneyt Çakır'ın F.Bahçe maçında çaldığı düdük ortalığı karıştırdı

Adana Demir maçında uzatmaların bittiği sürede gol yiyen Beşiktaşlılar ise Cüneyt Çakır ve TFF'ye sosyal medyada tepki gösterdi.

Beşiktaşlılar ve Giresunlular isyanda! Cüneyt Çakır'ın çaldığı düdük ortalığı karıştırdı
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/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (3)
senar:hakem düdüğü çalmış neye itiraz ediyolar ki. Penaltıyı atsaydınız iş o noktaya gelene kadar. hatalı gol yemeyeydiniz. Bunlarda bir tuhaf
Cevap Yaz 4 9 Yayından Kaldır
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ :Zavallılar kızmış
Cevap Yaz 20 20 Yayından Kaldır
Doğrucu Davud:İyi de aynı şey mi? Fenerbahçe maçında Giresun kalecisi topa vurduktan hemen sonra maç bitti düdüğü çalıyor Fenerliler maç bitti diye topa yönelmiyor ki Giresunlular kendi kendilerine oynayıp kaleye kadar gidiyor. Beşiktaş maçında hakem maç bitiş düdüğünü çalmıyor ki hiç bir benzerlik yok.
Cevap Yaz 11 23 Yayından Kaldır
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Haber: Beşiktaşlılar ve Giresunlular isyanda! Cüneyt Çakır'ın çaldığı düdük ortalığı karıştırdı - Haberler Spor
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