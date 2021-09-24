Beşiktaşlılar ve Giresunlular isyanda! Cüneyt Çakır'ın çaldığı düdük ortalığı karıştırdı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlanan maçın 90+4. dakikasında, hakem Cüneyt Çakır'ın bitiş düdüğü sonrası Giresunsporlu futbolcular adeta çileden çıktı.

90+4'te Dimitris Pelkas ile gole yaklaştı. Ancak Yunan futbolcu savunma oyuncularından sıyrılamayınca kaleci Onurcan Piri topu kontrol etti.

TOP ELİNDEN ÇIKARKEN ÇALDI

Giresunspor kalecisi Onurcan Piri hızlı başlayarak az adamla yakalanan Fenerbahçe savunması karşısında takımını hücuma çıkartmak isterken, 90 dakikanın sonuna 4 dakika uzatma veren hakem Cüneyt Çakır, sürenin dolduğunu fark edince son düdüğünü çalarak maçın bittiğini işaret etti. Çakır, kaleci topu elinden çıkarırken düdüğü çaldı. Ama düdüğü duymayan Giresunlu oyuncular atağa devam etti.

Görsel beIN Sports'tan alınmıştır.

FENERBAHÇE DURAKLADI

Duraklayan Fenerbahçe'ye aldırış etmeyen Giresunsporlu futbolcular topu ağlara gönderse de, Çakır eliyle maçı bitirdiği işaretini yaptı.

ONURCAN KART GÖRDÜ

Cüneyt Çakır orta noktaya geldikten sonra kaleci Onurcan Piri da koşarak yanına geldi. Cüneyt Çakır, "Onurcan tamam yeter, uzatma artık" uyarısında bulundu. İtirazlara devam eden Onurcan sarı kart gördü.

BEŞİKTAŞLILAR KIZGIN

Adana Demir maçında uzatmaların bittiği sürede gol yiyen Beşiktaşlılar ise Cüneyt Çakır ve TFF'ye sosyal medyada tepki gösterdi.

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