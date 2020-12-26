Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Sivasspor maçında oynayamayacak
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Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Sivasspor maçında oynayamayacak

26.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:17

Beşiktaş'ta geçtiğimiz gün annesi vefat eden Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, ligde oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de 15. hafta maçında pazartesi günü Sivasspor ile sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maça Vincent Aboubakar'dan yoksun çıkacak.

A Spor'da yer alan habere göre; Annesi vefat eden oyuncu ülkesi Kamerun'a gidecek. Siyah beyazlı kulüpten Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat ettiği haberi duyurulmuş ve taziye mesajı yayımlanmıştı.

Vincent Aboubakar, Ankaragücü karşılaşmasından önce ligde son 5 maçın hepsinde ağları sarsıp, 7 gole imza atmıştı. 8 golle krallık yarışında zirvede yer alan Vincent Aboubakar'ın müthiş serisi Ankara'da sona ermişti.

JOSEF DE SOUZA DA YOK

Öte yandan sol uyluk iç adelesinde yırtık tespit edilen Josef de Souza'nın da Sivasspor maçında forma giyemeyeceği duyuruldu. 31 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Sivasspor maçında oynayamayacak
Haber Yorumları (1)
KÖYLÜ: Allah rahmet eylesin
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