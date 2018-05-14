Beşiktaşlı Vida ve Mitrovic, Hırvatistan'ın Dünya Kupası Kadrosunda Yer Aldı

Beşiktaş'ın savunmacıları Domagoj Vida ile Matej Mitrovic'e Dünya Kupası müjdesi geldi. 14 Haziran'da Rusya'da başlayacak 2018 Dünya Kupası'na Beşiktaş'tan iki isim de katılacak. Beşiktaş'ın Club Brugge'e kiralık olarak gönderdiği Mitrovic ile yarım sezondur siyah beyazlı takımda olan Vida, Hırvatistan Milli Takım Dünya Kupası ön aday kadrosuna davet edildi.

23 KİŞİLİK KADROYA GİRMEK İÇİN MÜCADELE EDECEKLER

Hırvatistan'ın Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında kadroya çağrılan iki yıldız, 23 kişilik nihai kadroya girmek için çaba harcayacak.