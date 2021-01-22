Beşiktaşlı Sevgi Çınar, çapraz bağ ameliyatı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beşiktaşlı Sevgi Çınar, çapraz bağ ameliyatı oldu

22.01.2021 20:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:43
Beşiktaşlı Sevgi Çınar, çapraz bağ ameliyatı oldu

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Sevgi Çınar, sol dizindeki çapraz bağ kopması nedeniyle ameliyat oldu.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Sevgi Çınar, sol dizindeki çapraz bağ kopması nedeniyle ameliyat oldu.

A Milli Kadın Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın başarılı kanat oyuncusu Sevgi Çınar, milli takım kampında yaşadığı sakatlık sonrasında bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Koronavirüs vakaları sebebiyle mart ayından bu yana kadınlar liginde karşılaşmalar oynanmıyor. Kadınlar liginde geçtiğimiz sezon tamamlanamazken, yeni sezonun ne zaman başlayacağı da henüz belli olmadı. Uzun süredir formasından uzak kalan Sevgi Çınar, bir de sakatlık şoku yaşadı. Öncesinde menüsküs yırtığı teşhisi konulan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun, daha sonra yapılan kontrollerinde sol dizindeki çapraz bağlarında kopma meydana geldiği belirlendi.Siyah-beyazlı futbolcu, bugün sabah saatlerinde İstanbul'da bir hastanede ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren Sevgi Çınar'ın 5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ancak sonrasında yapılacak kontrollerde sürecin kısalabileceği de ifade edildi.

Beşiktaşlı Sevgi Çınar, çapraz bağ ameliyatı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Seren Serengil
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Konya Joe Biden Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaşlı Sevgi Çınar, çapraz bağ ameliyatı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 20:47:42. #1.14#
title