Beşiktaşlı Sevgi Çınar, çapraz bağ ameliyatı oldu

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Sevgi Çınar, sol dizindeki çapraz bağ kopması nedeniyle ameliyat oldu.

A Milli Kadın Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın başarılı kanat oyuncusu Sevgi Çınar, milli takım kampında yaşadığı sakatlık sonrasında bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Koronavirüs vakaları sebebiyle mart ayından bu yana kadınlar liginde karşılaşmalar oynanmıyor. Kadınlar liginde geçtiğimiz sezon tamamlanamazken, yeni sezonun ne zaman başlayacağı da henüz belli olmadı. Uzun süredir formasından uzak kalan Sevgi Çınar, bir de sakatlık şoku yaşadı. Öncesinde menüsküs yırtığı teşhisi konulan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun, daha sonra yapılan kontrollerinde sol dizindeki çapraz bağlarında kopma meydana geldiği belirlendi.Siyah-beyazlı futbolcu, bugün sabah saatlerinde İstanbul'da bir hastanede ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren Sevgi Çınar'ın 5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ancak sonrasında yapılacak kontrollerde sürecin kısalabileceği de ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı