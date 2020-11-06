Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, Başakşehir ve F.Bahçe maçlarında cezalı duruma düştü
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Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, Başakşehir ve F.Bahçe maçlarında cezalı duruma düştü

06.11.2020 22:18 | Son Güncelleme: 06.11.2020 22:31

Gaziantep FK, maçında direk kırmızı kart gören Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, milli maç arasından sonra ligde oynanacak Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek. Ayrıca, Ersin 2007 yılından beri kırmızı kart gören ilk Beşiktaşlı kaleci oldu.

Milli maç arasından sonra Beşiktaş'ı Süper Lig'de büyük bir tehlike bekliyor.

Gaziantep FK, maçında direk kırmızı kart gören kaleci Ersin Destanoğlu, milli maç arasından sonra oynanacak Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe maçlarında cezalı duruma düştü. Ligde oynanacak ve şampiyonluk yarışı adına büyük öneme sahip olan bu iki kritik maçta kaleyi Utku Yuvakuran koruyacak.

DİREK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 55. dakikasında savunma arkasına atılan topu uzaklaştırmak isteyen Ersin Destanoğlu, Gaziantep FK forveti Muhammet Demir ile çarpıştı. Bu pozisyonun ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Ersin Destanoğlu'na kırmızı kart gösterdi. Ersin Destanoğlu ve Sergen Yalçın bu karar itiraz etti ama sonuç değişmedi.

EN SON 2007'DE RÜŞTÜ KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Ersin Destanoğlu, Rüştü Reçber'den sonra kırmızı kart gören ilk Beşiktaş kalecisi oldu. Rüştü Reçber, 20 Ekim 2007'de, Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart görmüştü.

Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, Başakşehir ve F.Bahçe maçlarında cezalı duruma düştü
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