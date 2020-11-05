Beşiktaşlı Josef de Souza'nın 2 maçlık cezası 1'e indirildi
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Beşiktaşlı Josef de Souza'nın 2 maçlık cezası 1'e indirildi

05.11.2020 20:32 | Son Güncelleme: 05.11.2020 20:37
Beşiktaşlı Josef de Souza'nın 2 maçlık cezası 1'e indirildi

Denizlispor maçında kırmızı kart gördüğü için 2 maç ceza alan Beşiktaşlı Josef de Souza'nın cezası bir maça indirildi. Brezilyalı futbolcu böylece Gaziantep FK maçında forma giyebilecek.

Denizlispor maçında kırmızı kart gören ve sonrasında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle PFDK tarafından 2 maç ile cezalandırılan Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza'nın cezası, yapılan itiraz sonucunda Tahkim Kurulu tarafından 1 maça indirildi.

Buna göre cezasını Yeni Malatyaspor maçında çeken 31 yaşındaki futbolcu, Gaziantep FK'ye karşı forma giyebilecek. Siyah beyazlılar, Brezilyalı futbolcuya kamp kadrosunda yer vermişti.

Gaziantep FK-Beşiktaş maçı 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

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