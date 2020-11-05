Beşiktaşlı Josef de Souza'nın 2 maçlık cezası 1'e indirildi

Denizlispor maçında kırmızı kart gördüğü için 2 maç ceza alan Beşiktaşlı Josef de Souza'nın cezası bir maça indirildi. Brezilyalı futbolcu böylece Gaziantep FK maçında forma giyebilecek.