Beşiktaş - Yukatel Denizlispor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 26 Şubat Beşiktaş - Denizlispor maçının gollerini kim attı?
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BEŞİKTAŞ - DENİZLİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Beşiktaş - Denizlispor maçı 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuca göre Beşiktaş puanını 54'e çıkarttı ve zirveye ortak oldu.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Beşiktaş şuan 3-0 önde. Maçın gollerine aşağıdan bakabilirsiniz.
Maç 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı.
Beşiktaş'ın Golleri:
22. dakika: Cyle Larin
38. dakika: Vincent Aboubakar
39. dakika: Adem Ljajic
BEŞİKTAŞ - DENİZLİSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE
Maç 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı. Birazndan özet linki aktif olacaktır.
MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç bugün 26 Şubat Cuma saat 19:00 'da başladı.
MAÇIN HAKEMLERİ KİM?
CÜNEYT ÇAKIR(Hakem)
BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)
TARIK ONGUN(2. Yardımcı Hakem)
BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)
HÜSEYİN GÖÇEK(VAR)
OĞUZHAN UĞURLU(AVAR)
İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)
ÖMER DALMAN(Temsilci)
MEHMET ALİ YURTSEVER(Temsilci)
SELÇUK YILMAZ(Temsilci)