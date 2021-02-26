Beşiktaş - Yukatel Denizlispor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 26 Şubat Beşiktaş - Denizlispor maçının gollerini kim attı?
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Beşiktaş - Yukatel Denizlispor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 26 Şubat Beşiktaş - Denizlispor maçının gollerini kim attı?

26.02.2021 20:35 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:03
Beşiktaş - Yukatel Denizlispor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 26 Şubat Beşiktaş - Denizlispor maçının gollerini kim attı?

Beşiktaş ligin 27. haftasında Denizlispor'u konuk etti. Peki Beşiktaş - Denizlispor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Denizlispor canlı anlatım, canlı takip izle! Beşiktaş - Denizlispor maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Beşiktaş - Denizlispor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Beşiktaş - Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş - Denizlispor hangi kanalda? Beşiktaş - Denizlispor muhtemel 11'ler! Beşiktaş - Denizlispor canlı izle! Maçtan dakikalar! Beşiktaş - Denizlispor maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

BEŞİKTAŞ - DENİZLİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş - Denizlispor maçı 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuca göre Beşiktaş puanını 54'e çıkarttı ve zirveye ortak oldu.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Beşiktaş şuan 3-0 önde. Maçın gollerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Maç 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

Beşiktaş'ın Golleri:

22. dakika: Cyle Larin

38. dakika: Vincent Aboubakar

39. dakika: Adem Ljajic

BEŞİKTAŞ - DENİZLİSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı. Birazndan özet linki aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

Beşiktaş - Yukatel Denizlispor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 26 Şubat Beşiktaş - Denizlispor maçının gollerini kim attı?

BEŞİKTAŞ - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 26 Şubat Cuma saat 19:00 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

CÜNEYT ÇAKIR(Hakem)

BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)

TARIK ONGUN(2. Yardımcı Hakem)

BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)

HÜSEYİN GÖÇEK(VAR)

OĞUZHAN UĞURLU(AVAR)

İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)

ÖMER DALMAN(Temsilci)

MEHMET ALİ YURTSEVER(Temsilci)

SELÇUK YILMAZ(Temsilci)

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