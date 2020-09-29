Beşiktaş yönetimi, Domagoj Vida'nın takımdan ayrılması için bir kez daha görüşecek
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Beşiktaş yönetimi, Domagoj Vida'nın takımdan ayrılması için bir kez daha görüşecek

29.09.2020 09:06 | Son Güncelleme: 29.09.2020 09:13

Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında yenilen 4 golün ikisinde doğrudan etkisi olan 31 yaşındaki deneyimli stoper Vida ile bir kez daha toplantı yaparak takımdan ayrılmasını isteyecek. Hırvat futbolcuya "Hepimiz için hayırlısı bu" denecek.

Beşiktaş'ta 3.4 milyon euro kazanan ve bu rakamla takımın en pahalı oyuncusu olan Domagoj Vida gelen teklifleri birer birer geri çeviriyor.

Yöneticilerin, "Bu ekonomik sıkıntıda sana bu kadar para ödemek istemiyoruz. Ya indirim yap ya da kendine takım bul" demesine rağmen ikisine de yanaşmayan Hırvat stoper, "İstanbul'da mutluyum ve ayrılmak istemiyorum" derken son olarak Roma'nın 3 milyon eurodan 3 yıllık teklifine de olumsuz yanıt verdi. 31 yaşındaki oyuncu daha önce de Arabistan'dan gelen 4 milyon euro maaş teklifini geri çevirmişti.

BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ DEVREDE

Vida'nın tüm bu yaşananların ardından Konyaspor karşısında alınan 4-1'lik tarihi yenilgide iki golün başrolünde olması da ipleri iyice gerdi. Başkan Ahmet Nur Çebi, bu hafta içerisinde 31 yaşındaki futbolcuyla bir araya gelecek ve bu kez daha sert bir tavırla oyuncuya kapıyı gösterecek. Vida'nın gitmesinin hem kendisi hem de kulüp adına daha hayırlı olacağı belirtilecek.

YUMRUKLAŞMA İDDİASI YALANLANDI

Bu arada Beşiktaş'ın ağır mağlubiyetinin ardından dün sosyal medyada bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın ve Hırvat stoper Domagoj Vida'nın karşılaşmanın ardından soyunma odasında kavga ettiği, hatta birbirlerini yumrukladıkları ifade edildi. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve yönetimden bazı isimler ise bu olayın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

(Sabah)

Beşiktaş yönetimi, Domagoj Vida'nın takımdan ayrılması için bir kez daha görüşecek
Haber Yorumları (2)
ASLAN PARÇASI: imzalar kalbe atılamamış :)
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PASLI VİDA: Fiko 35milyona satacaktı, 35 azdı en az 40tı
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