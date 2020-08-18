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Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bugün itibarıyla 2020/21 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Vodafone Park'ta düzenlenen tanıtım için futbolcuların da katıldığı bir lansman düzenlenirken formalar henüz resmi sitelerden satışa çıkmadı. Çubuklu formanın Juventus'un 2016/17 sezonunda giydiği formaya olan benzerliği dikkat çekti.

18.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:14

Süper Lig'in yeni sezonuna hazırlanırken UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı PAOK maçı için de hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, 2020/21'de giyeceği formaları da görücüye çıkardı. Vodafone Park'ta düzenlenen ve kulübün futbolcularının katıldığı törenle birlikte yeni sezon formaları taraftarlara ve kamuoyuna sunuldu.

Beşiktaş, klasik siyah-beyaz formasının yanında gri ve beyaz deplasman formasını da tanıttı. Kaleci formasının rengi ise kırmızı olarak belirlendi.

Çubuklu forma, sosyal medyada gündeme gelirken formanın 2016/17 sezonunda İtalyan devi Juventus'un giydiği iç saha formasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formalarını tanıttı
Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formalarını tanıttı

HENÜZ SATIŞA ÇIKMADI

Beşiktaş forma lansmanını gerçekleştirse de yeni sezonda giyeceği formaları henüz tedarikçi firmanın sitesi ve kulübün resmi mağazasından satışa çıkarmadı.

RESMİ AÇILIŞ 25 AĞUSTOS'TA

Siyah beyazlılar, sezonun resmi açılışını 25 Ağustos Salı günü PAOK karşısında Selanik'te oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçıyla yapacak.

Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
Haber Yorumları (11)
....: taraftar kadar oynayan futbolcularda destek vermeli aldıkları ücretler hala çok yüksek.
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S.S: Formalar güzelde fiyatlar yüksek . insanlar geçim derdine düşmüş bir forma parasıyla bir haftalık mutfak ihtiyacı karşılanır.
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...TAKLİT: Taklitçi tasarımcı
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