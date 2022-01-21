Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç için saat 14.30'da özel bir uçakla Malatya'ya giderek kampa girecek.

Teknik Direktör Önder Karaveli'nin Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna aldığı 22 futbolcu şöyle:

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan ve Alex Teixeira." - İSTANBUL

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Önder Karaveli, Beşiktaş, Spor, Haber

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