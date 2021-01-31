Beşiktaş - Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasındaki dev mücadelede karşı karşıya geliyorlar. Lider Beşiktaş, zirveyi zorlayan rakibi karşısında 3 puanı almayı hedeflerken Trabzonspor da iyi gidişatını sürdürme amacında. İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 22. haftasındaki dev mücadelede lider Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede ev sahibi siyah-beyazlı takım, 9 maçtır devam eden yenilgisizlik serisini sürdürmek ve 3 puan alarak liderliğini devam ettirmek istiyor. Konuk bordo-mavili takım ise maçtan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında daha da iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA GÖKHAN TÖRE, TRABZON'DA ABDÜLKADİR YOK

Beşiktaş'ta Gökhan Töre sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor. Trabzonspor'da ise Abdülkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi kritik maçta forma giyemeyecek.

Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle;

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Atiba, Josef, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Abdülkadir, Ekuban, Flavio, Nwakaeme, Djaniny