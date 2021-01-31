Beşiktaş - Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beşiktaş - Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu

31.01.2021 18:18 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:22
Beşiktaş - Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasındaki dev mücadelede karşı karşıya geliyorlar. Lider Beşiktaş, zirveyi zorlayan rakibi karşısında 3 puanı almayı hedeflerken Trabzonspor da iyi gidişatını sürdürme amacında. İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 22. haftasındaki dev mücadelede lider Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede ev sahibi siyah-beyazlı takım, 9 maçtır devam eden yenilgisizlik serisini sürdürmek ve 3 puan alarak liderliğini devam ettirmek istiyor. Konuk bordo-mavili takım ise maçtan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında daha da iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA GÖKHAN TÖRE, TRABZON'DA ABDÜLKADİR YOK

Beşiktaş'ta Gökhan Töre sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor. Trabzonspor'da ise Abdülkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi kritik maçta forma giyemeyecek.

Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle;

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Atiba, Josef, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Abdülkadir, Ekuban, Flavio, Nwakaeme, Djaniny

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Özcan Deniz Defne Samyeli Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Ersun Yanal Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Bursa Ankara İstifa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş - Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 18:22:29. #1.15#
title