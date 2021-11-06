BJK TS maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İLK 11 BELLİ OLDU!
Süper Lig'de nefesler tutuldu, gözler haftanın maçında... Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? BJK TS maçı hangi kanalda? Zirve yarışını derinden etkileyecek müthiş mücadele, Pjanic ve Hamsik gibi ustaların kapışmasına sahne olacak. Sergen Yalçın ile Abdullah Avcı'nın taktik savaşı ise merakla bekleniyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu. Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? BJK TS maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak ediliyor. Süper Lig'in 12. haftası dev bir maça sahne olacak, Beşiktaş ile Trabzonspor, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Galatasaray zaferi sonrası Hatay'da yıkılan ve Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e kaybeden Beşiktaş, taraftar desteğini arkasına alıp 3 puanı kapmak ve güçlü rakibi ile arasındaki puan farkını 4'e indirmek istiyor. Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ilk 11!
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Trabzonspor, 133. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 48 yıllık rekabette, geride kalan 132 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 46'sını bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 183 golüne, bordo-mavililer 148 golle karşılık verdi.
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Batshuayi ile Can Bozdoğan mücadelede forma giyemeyecek. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Gervinho ve Peres ile cezalı Edgar Ie, bu maçta forma giyemeyecek.
- Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Güven Yalçın
- Trabzonspor: Uğurcan; Dorukhan, Hüseyin, Hugo, Trondsen; Berat, Bakasetas, Hamsik; A.Ömür, Nwakaeme, Djaniny
Beşiktaş - Trabzonspor maçı 6 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.