BJK TS maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İLK 11 BELLİ OLDU!

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? BJK TS maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak ediliyor. Süper Lig'in 12. haftası dev bir maça sahne olacak, Beşiktaş ile Trabzonspor, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Galatasaray zaferi sonrası Hatay'da yıkılan ve Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e kaybeden Beşiktaş, taraftar desteğini arkasına alıp 3 puanı kapmak ve güçlü rakibi ile arasındaki puan farkını 4'e indirmek istiyor. Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ilk 11!

133. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Trabzonspor, 133. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 48 yıllık rekabette, geride kalan 132 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 46'sını bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 183 golüne, bordo-mavililer 148 golle karşılık verdi.

İKİ TAKIMDA DA YILDIZ FUTBOLCULAR YOK

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Batshuayi ile Can Bozdoğan mücadelede forma giyemeyecek. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Gervinho ve Peres ile cezalı Edgar Ie, bu maçta forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR İLK 11'İ

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Güven Yalçın

Trabzonspor: Uğurcan; Dorukhan, Hüseyin, Hugo, Trondsen; Berat, Bakasetas, Hamsik; A.Ömür, Nwakaeme, Djaniny

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı 6 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.

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