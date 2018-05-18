Beşiktaş, Tosic'in Transferini KAP'a Bildirdi
Beşiktaş, Çin ekibi Guangzhou ile Dusko Tosic'in transferi konusunda görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.
Beşiktaş, Sırp stoper Dusko Tosic'in transferi için Çin'in Guangzhou R&F kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-Beyazlı kulübün 3 yıl önce Gençlerbirliği'nden bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dusko Tosic için KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Dusko Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile görüşmelere başlanmıştır."
FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTILAR
Çin ekibi, Beşiktaş'ın açıklamasının ardından Tosic'in formalı fotoğraflarını paylaştı.
TARAFTARLARA VEDA ETTİ: TAKIMIN HEP ARKASINDA DURUN
Tosic, siyah-beyazlı camiaya şu ifadelerle veda etti:
"Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu kulüp ve taraflarlar için ne desem çok az 3 yıl boyunca Türkiye'nin en büyük kulübü olan Beşiktaş forması giymek ve bu büyük taraflarlar önünde maçlara çıkmak benim için her zaman gurur vericiydi. Lütfen bu sene şampiyon olamadığımız için üzülmeyin biz takım olarak elimizden gelen her şeyi yaptık, maalesef başaramadık. Bu kulüp ve bu taraftarlar her şeyin en iyisini hak ediyor. Siz bu takımın, teknik direktörünün ve kulüp başkanının her zaman arkasında durun. Siz her zaman iyi ve kötü zamanımda arkamda durdunuz onun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Her maça sizin bu manevi desteğinizle çıkmam içimdeki Beşiktaş sevgisini gittikçe büyüttü. Bu sevgiyi her maça çıktığımda ortaya koymaya çalıştım. Beşiktaş benim için bir aile gibi oldu. Gidiyorum lakin uzakta da olsam içimdeki Beşiktaş sevgisi her zaman kalacak uzaktan da olsa sevmeye devam edeceğim. Bir kere Kartal her zaman Kartal."
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Beşiktaş'ta yine bir gün buluşmak üzerine. Elinden gelen ne ise onu yaptın Tüm taraftar bunu izledi. Teşekkürler DuckoCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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teşekkürler ve başarılar yüreğinle oynadınCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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renklilere bakıyorum da tosiçi bu paraya satmamız baya dokunmuş siz de haklısınız hiç alışık olmadığınız durumlar adamın karısına laf edenler kendi takımlarındaki oyunculara baksın. gerçi baksanız da birşey görmezsinizCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Nasılsın?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Vay enayi Çinliler vay çin ligi bu vasat kalitesiz futbolcunun yanında küfürbaz karaktersiz eşinizden aldiCevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır