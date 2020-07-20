Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın transfer için sinyal verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın transfer için sinyal verdi

Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi sonrası için Teknik Direktör Sergen Yalçın yaklaşık 10 tane yeni transfer yapılması gerektiğini belirtti. Gelecek sezon için planları basın toplantısında dile getiren Sergen Yalçın açıklamaları neler? Transfer açıklamasında nelerden bahsetti?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın transfer için sinyal verdi
20.07.2020 08:51 | Son Güncelleme: 20.07.2020 08:54

Fenerbahçe'yi sahasında 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu. Önümüzdeki sezonun kadrosuna değinen ve 8-10 yeni transfer yapılması gerektiğini söyleyen Yalçın, "İstediğimiz oyuncular alınırsa önümüzdeki sezon hedefimiz belli olur" diye konuştu.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi Vida ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'i tebrik ederek sözlerine başlayan Yalçın, "Başakşehir'i şampiyon olduğundan dolayı tebrik ediyorum. Önemli bir iş başardılar, hayırlı olsun şampiyonlukları. Bugün güzel, centilmence ve dostça bir maç oldu. Oyuna iyi başlayamadık. Oyuna tutunmakta zorlandık ve pozisyon verdik. Özellikle ikinci yarıda oyuna döndük, kazanmak için mücadeleye başladık. Saha içi organizasyonumuz iyiydi, oyuncular koştular ve kazanmak için çaba sarf ettiler. Son derbiyi kazandığımız için mutluyuz. Hedefimiz ligi üçüncü sırada bitirmek. Eğer bir sıra daha atlayabilirsek sezonu iyi bir sırada bitirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU

Takımların bazen kötü futbol oynayabildiğini söyleyen Sergen Yalçın, "Bu çok normal. Oyunu bölümlere ayırırsak, bazen 15'er, 20'şer dakikalık bölümlerde takımlar kötü oynayabilir. Empati yapmak, oyuncular tarafından bakmak lazım. Aylarca maç yapmadan antrenman yaptılar, bu durum kolay değil. Bazen oyuncuları konsantre etme konusunda zorlanıyoruz. Bu önemli değil, önemli olan kötü oynadığınız maçları kazanmak. Büyük takımlarda bu çok önemlidir, iyi oynadığınız maçları zaten kazanırsınız. Kötü oynadığınız maçları kazanırsanız, normal sezonda bu durum sizi iyi yerlere getirir. Devre arasında maçı kazanmamız için yapmamız gerekenleri konuştuk ve onlar da gerekeni yaptılar" dedi.

Önümüzdeki sezonla ilgili de konuşan Yalçın, "Yeni sezonla ilgili şu anda bir şey konuşmak erken. Önümüzdeki hafta bir müsabakamız daha var ve başkanla ve yönetimle yaptığımız toplantıda nasıl bir takım kurulmasıyla ilgili çok net bilgiler verdik. 8 veya 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor. Bunlar çok net konular. Nasıl bir değişim, nasıl bir çalışma olur bakacağız. Kalan ve giden oyuncular önümüzdeki hafta oynanacak maçtan sonra karar verilecek" diye konuştu.

GELECEK SEZON İÇİN PLANLARI BELİRTTİ

Sezon başında takımın başında olsaydı şu anda Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı olup olmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Sergen Yalçın, "Olsaydınız, olsaydı, böyle olsaydı gibi cümleler benim kullanacağım cümleler değil. Şu anda olduğumuz pozisyona bakmalıyız, nerede başladığımıza ve gelecekte ne yapacağımıza bakmalıyız. Geriye dönmek yerine geleceği planlamalıyız. Umarım bu konuda iyi bir planlama yaparız" dedi.

Takıma oynatacağı sistemle ilgili de konuşan Yalçın, "Kazanmak için oynayacağız derken bazen söylediklerimizi yanlış anlayabiliyorlar. Ben futbol oynamayacağız demedim, kazanacak oyunu oynayacağız dedim. Böyle bir ortamda iyi futbol seyrettirmek çok zor. Oyunu başka şekillerde de oynatabiliriz. Bekleyebiliriz de önde de oynayabiliriz. Bir sürü sistem var takımda. Ancak sistemi oyuncular belirler. Ben elimdeki oyuncuya göre sistem yaparım. Oyun sistemlerinin riskleri var. Çok önde oynadığımız zaman puan kaybettiğimiz ve mağlup olduğumuz maçlar oldu. Pandemiden önce daha farklı oynuyorduk, şimdi daha farklı, kazanmaya yönelik oynuyoruz. Önümüzdeki sezon istediğimiz oyuncular alınabilirse, bu doğrultuda hedef belirlenir. Hedef konulunca ciddi transferler yapılmalı, bu doğrultuda bir sistem kurgulamalıyız. Benim kurduğum sistem değil oyuncuların oynadığı sistem kazanmalı" diyerek sözlerini tamamladı.

İlgili Haberler

Derbi sonrası Sergen Yalçın, değişimin sinyalini verdi: 8-10 transfer yapmalıyız
Derbi sonrası Sergen Yalçın, değişimin sinyalini verdi: 8-10 transfer yapmalıyız
Beşiktaş sosyal medyada Fenerbahçe'ye mesaj yolladı! 'Geçmiş olsun'
Beşiktaş sosyal medyada Fenerbahçe'ye mesaj yolladı! "Geçmiş olsun"
Arda'dan Galatasaray paylaşımı geldi! G.Saray yönetiminin açıklaması sonrası Arda sosyal medyayı sallayan paylaşım yaptı
Arda'dan Galatasaray paylaşımı geldi! G.Saray yönetiminin açıklaması sonrası Arda sosyal medyayı sallayan paylaşım yaptı
2019-2020 şampiyonu Başakşehir oldu! Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir şampiyon oldu
2019-2020 şampiyonu Başakşehir oldu! Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir şampiyon oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı Güncel
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi 3. Sayfa
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım Güncel
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle...
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi Spor
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi Magazin
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı
Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti
Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
'Namusuma yan baktın' dedikleri kişiyi tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada
"Namusuma yan baktın" dedikleri kişiyi tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada
Metiner'in 'Soylu yokken ben vardım' sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Han Fatih Sultan Devlet Bahçeli Zeydan Karalar
Magazin Hande Erçel Merve Boluğur Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Aziz Yıldırım Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Muğla Ayasofya Beşiktaş Şampiyon
Şu an buradasınız: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın transfer için sinyal verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 09:10:48. #1.15#
title