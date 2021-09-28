Beşiktaş taraftarı, Ajax maçı öncesinde Dam Meydanı'nda toplandı
İhlas Haber Ajansı / Sinan Karamurat - Haberler | Spor
- Beşiktaş taraftarı, Ajax maçı öncesinde Dam Meydanı'nda toplandı Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesinde Amsterdam'ın ünlü Dam Meydanı'nda toplandı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - - Beşiktaş taraftarı, Ajax maçı öncesinde Dam Meydanı'nda toplandı
AMSTERDAM - Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesinde Amsterdam'ın ünlü Dam Meydanı'nda toplandı. Siyah-beyazlı futbolseverler, meşaleler yakarak tezahüratlar yaptı.
Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, bu akşam deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlı taraftarlar, Amsterdam'ın ünlü Dam Meydanı'nda toplandı. Meşaleler yakan taraftarlar, takımları lehine uzun süre tezahüratlar yaptı.
Beşiktaşlı taraftarlar, maç saatinden önce de takımın kaldığı otelin önüne giderek kafileyi stada uğurlayacak.