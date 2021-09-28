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Beşiktaş taraftarı, Ajax maçı öncesinde Dam Meydanı'nda toplandı

İhlas Haber Ajansı / Sinan Karamurat - Haberler | Spor

- Beşiktaş taraftarı, Ajax maçı öncesinde Dam Meydanı'nda toplandı Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesinde Amsterdam'ın ünlü Dam Meydanı'nda toplandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - - Beşiktaş taraftarı, Ajax maçı öncesinde Dam Meydanı'nda toplandı

AMSTERDAM - Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesinde Amsterdam'ın ünlü Dam Meydanı'nda toplandı. Siyah-beyazlı futbolseverler, meşaleler yakarak tezahüratlar yaptı.

Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, bu akşam deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlı taraftarlar, Amsterdam'ın ünlü Dam Meydanı'nda toplandı. Meşaleler yakan taraftarlar, takımları lehine uzun süre tezahüratlar yaptı.

Beşiktaşlı taraftarlar, maç saatinden önce de takımın kaldığı otelin önüne giderek kafileyi stada uğurlayacak.

Beşiktaş taraftarı, Ajax maçı öncesinde Dam Meydanı'nda toplandı

Beşiktaş taraftarı, Ajax maçı öncesinde Dam Meydanı'nda toplandı

Beşiktaş taraftarı, Ajax maçı öncesinde Dam Meydanı'nda toplandı

Beşiktaş taraftarı, Ajax maçı öncesinde Dam Meydanı'nda toplandı
İhlas Haber Ajansı / Sinan Karamurat - Spor Haberleri
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Haber: Beşiktaş taraftarı, Ajax maçı öncesinde Dam Meydanı'nda toplandı - Haberler Spor
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