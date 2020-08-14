Beşiktaş'tan Trabzonspor ile Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı
Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan Trabzonspor ile Galatasaraylı futbolcular için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
14.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:41
Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan Trabzonspor ile Galatasaraylı futbolcular için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Trabzonspor ile Galatasaray Spor Kulübü futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." denildi.
Kaynak: AA