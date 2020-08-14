Beşiktaş'tan Trabzonspor ile Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan Trabzonspor ile Galatasaraylı futbolcular için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan Trabzonspor ile Galatasaraylı futbolcular için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Trabzonspor ile Galatasaray Spor Kulübü futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." denildi. Kaynak: AA