Beşiktaş'tan Serdar Ortaç'a çok ağır gönderme: Şarkıcı S.O.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaşlılar, Serdar Ortaç'a çok öfkeli. Ünlü popçu, konserinde Siyah-Beyazlı kulübe yönelik küfür ve yaptığı el hareketlerinin sosyal medyaya düşmesiyle, başını derde soktu.

"ŞARKICI S.O."

Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında suç duyurusunda bulundu.

İşte kulüpten yapılan açıklama: "Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."

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