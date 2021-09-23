Beşiktaş'tan Serdar Ortaç'a çok ağır gönderme: Şarkıcı S.O. - Haberler Spor
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Beşiktaş'tan Serdar Ortaç'a çok ağır gönderme: Şarkıcı S.O.

Haberler.com - Haberler | Spor

Siyah-Beyazlı kulüp, konserinde Beşiktaş'a küfreden şarkıcı Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı. Beşiktaş, Serdar Ortaç'ın ismini anmadan sert bir açıklama yaptı. Resmi siteden, "Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında hukuki işlem başlatılmıştır" bilgilendirmesi yapıldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaşlılar, Serdar Ortaç'a çok öfkeli. Ünlü popçu, konserinde Siyah-Beyazlı kulübe yönelik küfür ve yaptığı el hareketlerinin sosyal medyaya düşmesiyle, başını derde soktu.

Beşiktaş'tan Serdar Ortaç'a çok ağır gönderme: Şarkıcı S.O.

"ŞARKICI S.O."

Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında suç duyurusunda bulundu.

İşte kulüpten yapılan açıklama: "Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."

Beşiktaş'tan Serdar Ortaç'a çok ağır gönderme: Şarkıcı S.O.
Haberler.com - Spor Haberleri
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