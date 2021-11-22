Beşiktaş'tan Şenol Güneş bombası! Döneceği tarih bile belli - Haberler Spor
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Beşiktaş'tan Şenol Güneş bombası! Döneceği tarih bile belli

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Siyah-Beyazlılar'da Şenol Güneş sesleri yükselmeye başladı. Camianın bir kısmının Sergen Yalçın'ı istemediği biliniyor. Giresun maçının sonuca göre Sergen Yalçın'ın koltuğunu Şenol Güneş'in alabileceği iddia edildi.

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından Şenol Güneş sesleri yükselmeye başladı. Siyah-Beyazlılarda bazı yöneticilerin Sergen Yalçın'ı istemediği belirtilirken gündeme gelen ilk isim Şenol Güneş oldu.

Beşiktaş'tan Şenol Güneş bombası! Döneceği tarih bile belli

Akşam'ın haberine göre; Beşiktaş'ta bazı yöneticilerin Sergen Yalçın'ı istemediği ve Giresunspor maçında alınacak kötü bir skor sonrasında tecrübeli teknik adamla yolların ayrılmasını istediği belirtildi.

Beşiktaş'tan Şenol Güneş bombası! Döneceği tarih bile belli

Siyah-Beyazlılarda Sergen Yalçın'ın yerine düşünülen ilk isim ise Şenol Güneş. Milli Takım'la yollarını ayıran Şenol Güneş bir süredir inzivaya çekilmişti.

Beşiktaş'tan Şenol Güneş bombası! Döneceği tarih bile belli

Siyah-Beyazlı takımla kuvvetli gönül bağı olan Şenol Güneş takım çalıştırmaya sıcak bakmıyor ancak Beşiktaş'ı geri çevirme ihtimali zayıf.

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Yorumlar (2)
Burak Ergül:Sergen Yalçın psikolojim bozuk dedi . Böyle bir şey olsa bile basına karşı kullanmasan içeride bunun çözümüne çalışsan yine toplarlanabilirdi . Basın önünde böyle bir açıklama yaptıysan o zaman 2 seçenek var ya ajax ve giresun maçlarını kazanacaksın yada giresun maçı sonrası biter bitmez bırakacaksın hocam . Seni seviyoruz ama motivasyonsuzluk sanada bizede zarar .
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OSURAN BOĞA:Ölüyü diriltemezsin. Seneye değiştir Sergeni o olur bak.
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