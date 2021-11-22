Beşiktaş'tan Şenol Güneş bombası! Döneceği tarih bile belli
Siyah-Beyazlılar'da Şenol Güneş sesleri yükselmeye başladı. Camianın bir kısmının Sergen Yalçın'ı istemediği biliniyor. Giresun maçının sonuca göre Sergen Yalçın'ın koltuğunu Şenol Güneş'in alabileceği iddia edildi.
Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından Şenol Güneş sesleri yükselmeye başladı. Siyah-Beyazlılarda bazı yöneticilerin Sergen Yalçın'ı istemediği belirtilirken gündeme gelen ilk isim Şenol Güneş oldu.
Akşam'ın haberine göre; Beşiktaş'ta bazı yöneticilerin Sergen Yalçın'ı istemediği ve Giresunspor maçında alınacak kötü bir skor sonrasında tecrübeli teknik adamla yolların ayrılmasını istediği belirtildi.
Siyah-Beyazlılarda Sergen Yalçın'ın yerine düşünülen ilk isim ise Şenol Güneş. Milli Takım'la yollarını ayıran Şenol Güneş bir süredir inzivaya çekilmişti.
Siyah-Beyazlı takımla kuvvetli gönül bağı olan Şenol Güneş takım çalıştırmaya sıcak bakmıyor ancak Beşiktaş'ı geri çevirme ihtimali zayıf.
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