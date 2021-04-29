Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme bulguları saptandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme bulguları saptandı

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme bulguları saptandı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme bulguları tespit edildi.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme bulguları tespit edildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamadı, siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ağrı hisseden Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme bulguları saptandığı bildirildi.

Gökhan Töre'nin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Sergen Yalçın'dan Gökhan Töre'ye: Atacaksın demiştim sana!
Sergen Yalçın'dan Gökhan Töre'ye: Atacaksın demiştim sana!
Siyah-Beyazlılar, Rize deplasmanında 3-2 kazanarak liderliğini perçinledi
Siyah-Beyazlılar, Rize deplasmanında 3-2 kazanarak liderliğini perçinledi
Şampiyonluk yarışındaki en kritik maç olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak
Şampiyonluk yarışındaki en kritik maç olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hakan Altun Hande Erçel Burak Sergen Meral Kaplan
Spor Bülent Uygun Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme bulguları saptandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:02:22. #1.15#

title