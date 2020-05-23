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Beşiktaş taktik çalıştı

Süper Lig hazırlıklarına devam eden Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı.

Beşiktaş taktik çalıştı
23.05.2020 19:07 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:07

Süper Lig hazırlıklarına devam eden Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı. Sabah idmanını sağanak yağmur altında yapan siyah-beyazlılar akşam taktik idman yaptı.

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş bugün 2 idman yaptı. Sabah kondisyon ağırlıklı olarak sağanak yağmur altında antrenman gerçekleştiren siyah-beyazlılar, akşam idmanında ise taktik çalıştı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının yanı sıra taktik programının yer aldığı idman yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Yarın izin yapacak olan siyah-beyazlılar, hazırlıklarına pazartesi günü sabah 10.00 ve akşam 17.00'de yapacağı çift idmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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