Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için en güçlü aday Şenol Güneş! Resmi görüşme bugün - Haberler Spor
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Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için en güçlü aday Şenol Güneş! Resmi görüşme bugün

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Siyah-Beyazlı yönetim hoca konusunda işini şansa bırakmak istemiyor. Hedefteki tek isim Şenol Güneş. Bugün deneyimli hoca ile resmi görüşme yapılacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından pek çok isim gündeme gelse de yönetimin koltuk için en güçlü adayı usta teknik adam Şenol Guneş. Fotomaç'ın haberine göre; 2015-2019 yılları arası dönemde Beşiktaş'ı çalıştıran ve üst üste 2 yıl şampiyonluk yaşatan başarılı teknik adamla bugün görüşme yapılacak.

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için en güçlü aday eski hoca! Resmi görüşme bugün

SEZON SONUNA KADAR

Daha önce kulüpte çalıştığı yıllarda Başkan Ahmet Nur Çebi ile iyi ilişkileri olan deneyimli hocanın, başkan faktörü nedeniyle teklifi kabul edebileceği yorumları yapılıyor.

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için en güçlü aday eski hoca! Resmi görüşme bugün

B PLANI DA VAR

Yönetim, Fenerbahçe derbisine Şenol Güneş yonetiminde çıkılmasını istiyor. Öte yandan Beşiktaş'ın B planı da belli. Şenol Güneş'le anlaşılamaması halinde bir başka eski hoca Bilic'le görüşülecek. Hırvat hoca da 2013-15 arasında takımı çalıştırmıştı.

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