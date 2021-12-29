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BEŞİKTAŞ'TA ŞÜPHELİ ÖLÜM

BEŞİKTAŞ'TA ŞÜPHELİ ÖLÜM
Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Haberler | Güncel

BEŞİKTAŞ'ta, kendisinden 5 gündür haber alınamayan 56 yaşındaki Abdülgani Ay, evinde ölü bulundu.

BEŞİKTAŞ'ta, kendisinden 5 gündür haber alınamayan 56 yaşındaki Abdülgani Ay, evinde ölü bulundu. Üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmayan Ay'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ortaköy, Mecidiye Mahallesi, Dereboyu Caddesi Büyük Kuyu Sokak'ta tek başına yaşayan Abdülgani Ay'ın evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları polise haber verdi. Polis, çilingir yardımıyla eve girdiğinde 56 yaşındaki Ay'ın yerde yatan cesedini buldu. Haber i alan Abdülgani Ay'ın yakınları evin bulunduğu sokağa gelerek olayla ilgili bilgi almaya çalıştı.

Olay yeri inceleme ekipleri, savcı gözetiminde evde ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Üzerinde herhangi bir darp izi bulunmayan Abdülgani Ay'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Abdülgani Ay'ın oturduğu apartmandan görüntü

-Bina önünde polisten ve araçlarından görüntü

-Ay'ın yakınları ve köylülerinin sokakta


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Son Dakika Haberleri

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