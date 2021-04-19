Beşiktaş'ta Sivas kafilesi belli oldu
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Beşiktaş'ta Sivas kafilesi belli oldu

Beşiktaş'ta Sivas kafilesi belli oldu
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Demir Grup Sivasspor maçı kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle: ,

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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