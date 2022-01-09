Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakası! Takım arkadaşları birbirine girdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakası! Takım arkadaşları birbirine girdi

Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakası! Takım arkadaşları birbirine girdi
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın Rizespor'la oynadığı maçta Josef de Souza, kırmızı kart gören takım arkadaşı Montero'ya sert temasta bulundu. Bunun üzerine Montero da karşılık verince ortam gerildi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Maça 86. dakikada yaşanan olay damga vurdu.

Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakası! İki takım arkadaşı birbirine girdi

ARKADAŞINI TUTAMADI

86. dakikada Gökhan Gönül'ün Umut Meraş'a müdahalesinden sonra saha gerildi. Montero, Rizesporlu oyuncularla tartıştı. Josef, arkadaşının formasından çekip kavgadan uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak yeterli olmadı.

Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakası! İki takım arkadaşı birbirine girdi

KIRMIZI ÇIKTI

Hakem Montero'ya kırmızı kart çıkarınca Josef sinirden çıldırdı. Brezilyalı futbolcu, Montero'nun koluna ciddi şekilde temasta bulundu. Bunun üzerine Montero da Josef'e benzer şekilde karşılık verdi. Josef, Montero'nun üzerine yürümek isteyince Beşiktaşlı futbolcular araya girdi.

Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakası! İki takım arkadaşı birbirine girdi

Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakası! İki takım arkadaşı birbirine girdi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Rizespor-Beşiktaş maçında savaş çıktı! Hakem kırmızı kart yağdırdı

Rizespor-Beşiktaş maçında savaş çıktı! Hakem kırmızı kart yağdırdı

 Aksiyon dolu maçta kazanan çıkmadı! Beşiktaş, Rizespor'a diş geçiremedi

Aksiyon dolu maçta kazanan çıkmadı! Beşiktaş, Rizespor'a diş geçiremedi

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title