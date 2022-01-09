Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakası! Takım arkadaşları birbirine girdi
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Beşiktaş'ın Rizespor'la oynadığı maçta Josef de Souza, kırmızı kart gören takım arkadaşı Montero'ya sert temasta bulundu. Bunun üzerine Montero da karşılık verince ortam gerildi.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Maça 86. dakikada yaşanan olay damga vurdu.
ARKADAŞINI TUTAMADI
86. dakikada Gökhan Gönül'ün Umut Meraş'a müdahalesinden sonra saha gerildi. Montero, Rizesporlu oyuncularla tartıştı. Josef, arkadaşının formasından çekip kavgadan uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak yeterli olmadı.
KIRMIZI ÇIKTI
Hakem Montero'ya kırmızı kart çıkarınca Josef sinirden çıldırdı. Brezilyalı futbolcu, Montero'nun koluna ciddi şekilde temasta bulundu. Bunun üzerine Montero da Josef'e benzer şekilde karşılık verdi. Josef, Montero'nun üzerine yürümek isteyince Beşiktaşlı futbolcular araya girdi.
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