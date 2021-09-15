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Beşiktaş'ta bütün yabancılar sahada!

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Beşiktaş'ta bütün yabancılar sahada!

Şampiyonlar Ligi için UEFA listesine 13 yabancı oyuncu yazan Beşiktaş'ta, sakatlığı bulunan Vida, Alex Teixeira ve N'Koudou dışındaki 10 isim ilk 11'de sahaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi için Uefa listesine 13 yabancı oyuncu yazan Beşiktaş'ta, sakatlığı bulunan Vida, Alex Teixeira ve N'Koudou dışındaki 10 isim ilk 11'de sahaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk eden Beşiktaş'ta ilk 11 belli oldu. UEFA listesine 13 yabancı futbolcu yazan siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Umut Meraş, Vida, Alex Teixeira ve Kevin N'Koudou kadroda yer almayan isimler olurken, kalan 10 yabancı isim, Alman ekibi karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Kartal'ın kulübesindeki 9 futbolcu ise yerli oyunculardan oluştu. Ersin - Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala - Josef, Ghezzal, Atiba, Pjanic, Larin - Batshuayi ilk 11'iyle Borussia Dortmund karşısına çıkan siyah-beyazlılarda yedek kulübesi ise şu isimlerden oluştu:

Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Necip Uysal, Kenan Karaman.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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