Beşiktaş'ta bütün yabancılar sahada!

Şampiyonlar Ligi için Uefa listesine 13 yabancı oyuncu yazan Beşiktaş'ta, sakatlığı bulunan Vida, Alex Teixeira ve N'Koudou dışındaki 10 isim ilk 11'de sahaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk eden Beşiktaş'ta ilk 11 belli oldu. UEFA listesine 13 yabancı futbolcu yazan siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Umut Meraş, Vida, Alex Teixeira ve Kevin N'Koudou kadroda yer almayan isimler olurken, kalan 10 yabancı isim, Alman ekibi karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Kartal'ın kulübesindeki 9 futbolcu ise yerli oyunculardan oluştu. Ersin - Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala - Josef, Ghezzal, Atiba, Pjanic, Larin - Batshuayi ilk 11'iyle Borussia Dortmund karşısına çıkan siyah-beyazlılarda yedek kulübesi ise şu isimlerden oluştu:

Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Necip Uysal, Kenan Karaman.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri