Beşiktaş'ta üç futbolcuya ibretlik kısıtlamalar! Otoparkı kullanmak bile yasak
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Beşiktaş'ta üç futbolcuya ibretlik kısıtlamalar! Otoparkı kullanmak bile yasak

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Siyah-Beyazlılar, ayrılmakta zorluk çıkartan Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas'a büyük kısıtlamalar getirdi. Bu futbolcular kesinlikle A Takım'la denk gelmeyecek. Aynı otoparkı dahi kullanmayacak. Antrenmanlara bir dakika bile geç kalmaları halinde noterde işlem başlatılacak.

Gitmemekte direkten Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas ile ilgili radikal kararlar alındı. Siyah-beyazlılar, 3 oyuncu için aldığı kararlarlarda kesinlikle taviz vermeyecek. Ayrılmayan bu futbolcuların maliyeti 7 milyon euroyu aşıyor...

Beşiktaş'ta ayrılmayan üç futbolcuya ibretlik kısıtlamalar! Otoparkı kullanmak bile yasak

OTOPARK YASAK

A Spor Muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre; bu futbolcular artık tesislerde A Takıma yaklaştırılmayacak. Araçlarını A Takım oto parkına park edemeyecekler. Ve yapacakları idmanlara geç kaldıklarında hemen noter işlemi başlatılacak.

Beşiktaş'ta ayrılmayan üç futbolcuya ibretlik kısıtlamalar! Otoparkı kullanmak bile yasak

7 MİLYON EURO

Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas'ın Beşiktaş'a 1 yıllık maaş maliyeti yaklaşık 7 milyon euroyu aşıyor.

Beşiktaş'ta ayrılmayan üç futbolcuya ibretlik kısıtlamalar! Otoparkı kullanmak bile yasak
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Haber Yorumları (3)
UĞUR DURAN: Beşiktaşın bu üçüne ve Fenerin Sinan Gümüş'e uyguladığı bu insanlık dışı politikaları kınıyorum... Transfer ederken omuzlarda taşı, formdan düşünce at çöpe gitsin. çok yazık!!
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NAZIM : Ne olacak sakatlanir 2 hafta agir antremandan sonra yatarlar 1 ay?
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YOĞURTÇU : GİTMEYİN LA HER YERE ZAMANINDA GİDİN BÜTÜN KURALLARA UYUN , PARANIZI ÇATIR ÇATIR ALIN, ÖYLE OLMAZ BÖYLE OLURA GETİRİN...
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Beşiktaş'ta üç futbolcuya ibretlik kısıtlamalar! Otoparkı kullanmak bile yasak - Haberler Spor
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