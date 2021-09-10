Beşiktaş'ta üç futbolcuya ibretlik kısıtlamalar! Otoparkı kullanmak bile yasak

Siyah-Beyazlılar, ayrılmakta zorluk çıkartan Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas'a büyük kısıtlamalar getirdi. Bu futbolcular kesinlikle A Takım'la denk gelmeyecek. Aynı otoparkı dahi kullanmayacak. Antrenmanlara bir dakika bile geç kalmaları halinde noterde işlem başlatılacak.

Gitmemekte direkten Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas ile ilgili radikal kararlar alındı. Siyah-beyazlılar, 3 oyuncu için aldığı kararlarlarda kesinlikle taviz vermeyecek. Ayrılmayan bu futbolcuların maliyeti 7 milyon euroyu aşıyor...

OTOPARK YASAK

A Spor Muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre; bu futbolcular artık tesislerde A Takıma yaklaştırılmayacak. Araçlarını A Takım oto parkına park edemeyecekler. Ve yapacakları idmanlara geç kaldıklarında hemen noter işlemi başlatılacak.

7 MİLYON EURO

Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas'ın Beşiktaş'a 1 yıllık maaş maliyeti yaklaşık 7 milyon euroyu aşıyor.