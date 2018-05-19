Beşiktaşlı Talisca, Taraftara Veda Etti: Başım Dik Şekilde Ayrılıyorum

Beşiktaş'ın yıldızı Talisca, Sivasspor maçının ardından taraftarlara veda etti: Başım dik bir şekilde takımdan ayrılıyorum.

Beşiktaş'ta Dusko Tosic'ten sonra bir ayrılık daha... Sivasspor maçında başarılı performansını 2 golle süsleyen Anderson Talisca, Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı.

Brezilyalı yıldız şöyle konuştu:

"Beşiktaş'ta çok güzel 2 sezon geçirdim. Büyük bir gelişim sağladım. Menajerimle görüştüm. Beşiktaş formasıyla şampiyon olmanın verdiği gururla başım dik bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılıyorum."

Kaynak: Skorer

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (2)

  • TUNÇ06:
    1- Galatasaray 75 2- Fenerbahçe 72 3- Başakşehir 72 4-Beşiktaş 71 artık bu kadar..5. yok bakın ..hangi takım ki ?? UEFA dan haber var mı ?2. FB sabırsızlıkla bu haberi bekliyor ..
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • PUHAHAHA:
    Bjk nin çöküşü öyle 2 günlük başarı ile artistlik yapmıcan bundan sonraki en iyi dereceniz lig 3. Lüğü ve 4. Lüğüdür
    Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.