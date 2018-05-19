Beşiktaşlı Talisca, Taraftara Veda Etti: Başım Dik Şekilde Ayrılıyorum

1- Galatasaray 75 2- Fenerbahçe 72 3- Başakşehir 72 4-Beşiktaş 71 artık bu kadar..5. yok bakın ..hangi takım ki ?? UEFA dan haber var mı ?2. FB sabırsızlıkla bu haberi bekliyor ..
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Beşiktaş'ta Dusko Tosic'ten sonra bir ayrılık daha... Sivasspor maçında başarılı performansını 2 golle süsleyen Anderson Talisca, Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı.
Brezilyalı yıldız şöyle konuştu:
"Beşiktaş'ta çok güzel 2 sezon geçirdim. Büyük bir gelişim sağladım. Menajerimle görüştüm. Beşiktaş formasıyla şampiyon olmanın verdiği gururla başım dik bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılıyorum."