Beşiktaşlı Talisca, Taraftara Veda Etti: Başım Dik Şekilde Ayrılıyorum

Beşiktaş'ta Dusko Tosic'ten sonra bir ayrılık daha... Sivasspor maçında başarılı performansını 2 golle süsleyen Anderson Talisca, Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı.

Brezilyalı yıldız şöyle konuştu:

"Beşiktaş'ta çok güzel 2 sezon geçirdim. Büyük bir gelişim sağladım. Menajerimle görüştüm. Beşiktaş formasıyla şampiyon olmanın verdiği gururla başım dik bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılıyorum."