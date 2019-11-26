Beşiktaş, Slovan Bratislava hazırlıklarına başladı

26.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:52

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Slovan Bratislava'yı konuk edecek olan Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.



UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında Slovan Bratislava'yı konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Konyaspor galibiyeti sonrasında 2 gün izin yapan siyah-beyazlılar, hazırlıklara bu sabah yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Bireysel antrenman yapan Victor Ruiz ve Atiba Hutchinson antrenmanda yer almadı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı yapılan çalışma; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching hareketleriyle başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas idmanıyla süren antrenmanda daha sonra taktik idmanına geçildi. Çalışma çift kale taktik maç ve şut antrenmanıyla sona erdi.



Siyah-beyazlılar, Slovan Bratislava maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşecek. İdman öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı ve 1 futbolcu, saat 16.30'da basın toplantısında soruları yanıtlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA