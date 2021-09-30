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Beşiktaş Sivasspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş Sivasspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Beşiktaş-DG Sivasspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Beşiktaş-DG Sivasspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü Vodafone Park'ta saat 19.00'da oynanacak olan Beşiktaş - Sivasspor müsabakasının hakemleri açıklandı. TFF'nin sitesinden yapılan duyuruya göre, mücadelede Ankara bölgesinden Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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