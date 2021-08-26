Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerine selam gönderdi

Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Sporting Lizbon, Dortmund ve Ajax ile eşleşti. Kara Kartal, kura çekiminin ardından rakiplerini etiketleyerek onların dilinde selam gönderdi. İlk karşılık Sporting'den geldi. Portekiz ekibi kükreyen aslan emojisi ile yanıt verdi.