Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerine selam gönderdi

Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Sporting Lizbon, Dortmund ve Ajax ile eşleşti. Kara Kartal, kura çekiminin ardından rakiplerini etiketleyerek onların dilinde selam gönderdi. İlk karşılık Sporting'den geldi. Portekiz ekibi kükreyen aslan emojisi ile yanıt verdi.

Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerine dostane biçimde selam gönderdi. Siyah-Beyazlılar, rakipler Sporting, Dortmund ve Ajax'ın resmi hesaplarını etiketleyerek selam gönderdi. 'You all Come To Beşiktaş' çağrısıyla (Hepinizi Beşiktaş'a bekliyoruz) notuyla rakipler etiketlendi.

İLK DÖNÜŞ SPORTİNG'DEN

Sporting Lizbon, Beşiktaş'ın mesajına hızlı bir şekilde dönüş yaptı. Portekiz ekibi 'kükreyen aslan' emojisiyle Beşiktaş'a adeta meydan okudu. Ajax, "Geliyoruz Beşiktaş" mesajı bıraktı paylaşıma. Dortmund da 'Come to Beşiktaş' ve gülücük emojisiyle Beşiktaş'a yanıt verdi.