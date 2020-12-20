Beşiktaş, sahasında ağırladığı Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan siyah-beyazlılar, 12 dakikada 4 gol buldu ve sahadan 4-0 galip ayrılarak puanını 22'ye yükseltti.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 4-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar, 63. dakikada Georges-Kevin N'Koudou, 69. dakikada Domagoj Vida ve 71. dakikada ikinci kez Vincent Aboubakar attı.

ABOUBAKAR LİGİN EN GOLCÜSÜ OLDU

Beşiktaş formasıyla çıktığı son beş Süper Lig maçında da fileleri havalandıran Vincent Aboubakar (7 gol), toplamda da bu sezon 8 golle ligin en golcü oyuncusu oldu.

Evindeki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Beşiktaş, puanını 22'ye yükseltti ve 1 maç eksiğiyle lider Alanyaspor ile farkı 4 puana indirdi. Galibiyet hasreti 10 maça çıkan ve üst üste 4. yenilgisini alan BB Erzurumspor, 9 puanda kaldı.

Beşiktaş, ligde bir sonraki maçını 24 Aralık Perşembe 19.00'da Ankaragücü'ne karşı deplasmanda oynayacak. Erzurumspor ise 23 Aralık Çarşamba günü Denizlispor ile sahasında karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 13: Welinton'un geri pasında Ersin'in uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Obertan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta kalesine yetişen Ersin topu kontrol etmeyi başardı.

Dakika 18: Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ghezzal'ın derinlemesine Mensah'tan seken topla Aboubakar bir anda karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleci Farnolle'den seken top kornere çıktı.

Dakika 21: Sol kanattan Nkoudou'nun arka direğe doğru kestiği topa Aboubakar ve Welinton birlikte hareketlendi ancak ikisi de dokunamayınca top doğrudan auta çıktı.

Dakika 40: Beşiktaş'ın çıkarken kaptırdığı top sonrası Ricardo Gomes ceza alanı dışından vurdu, Ersin'den dönen topu Ömer Şişmanoğlu tamamlamak istedi ancak vuruşunda top taca gitti.

İKİNCİ YARI

Dakika 46: Ghezzal'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Aboubakar kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

Dakika 52: Ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Rashad Muhammed'in sert şutunda kaleci Ersin yattı ve topu kontrol etti.

Dakika 59: Mensah'ın derinlemesine pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Necip Uysal, Ömer Şişmanoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Vincent Aboubakar, penaltıda ortaya doğru bir vuruş yaptı ve kaleci Farnolle'ü avlayarak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Dakika 60: Sol kanattan Nkoudou'nun ortasında Atiba'nın önüne alamadığı topa sağ çaprazdan Ghezzal vurdu, top yandan auta çıktı.

Dakika 62: Erzurumspor'un kullandığı köşe vuruşunun ardından topu kapan Beşiktaş, Aboubakar'ın pasında Mensah'la kontraya çıktı. Ceza alanına giren Mensah karşı karşıya pozisyonda yanındaki Nkoudou'ya topu çıkardı ve o da boş kaleye göndererek Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi.

Dakika 69: Vida mükemmel bir gol attı! Sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun devamında Ghezzal ortayı kesti, ön direğe iyi hareketlenen Vida havada topuğuyla müthiş bir dokunuş yaparak farkı 3'e çıkardı.

Dakika 71: Beşiktaş yine müthiş bir atak sonunda golü buldu. Sol kanattan Rıdvan'ın taşıdığı top sonrası Atiba'yla duvar pası yapan Vincent Aboubakar, penaltı noktasının gerisinden ayak içiyle iyi vurarak skoru 4-0 yaptı.

Dakika 74: Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale ağzındaki Atiba'nın arkaya aşırdığı topa Larin kafayı vurdu, top yan ağlarda kaldı.