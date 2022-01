Beşiktaş, Önder Karaveli'ye emanet

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ardından takımın başına geçen Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar devam edileceği açıklandı. Başkan Ahmet Nur Çebi, düzenlenen basın toplantısında, Karaveli'nin takımın başında olduğunu belirterek, gerçekleştirdikleri altyapı projesinde Karaveli'nin çok önemli bir rolü olduğunu da belirtti.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ardından takımın başına geçen Önder Karaveli'nin sezon sonuna kadar siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlük koltuğunda oturacağı resmileşti. Başkan Ahmet Nur Çebi, Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ve Önder Karaveli'nin yer aldığı toplantıda, siyah-beyazlı ekibin bundan sonra özkaynağın merkezde olduğu projenin de detayları açıklandı. Salı günü trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'a anarak sözlerine başlayan Ahmet Nur Çebi, "Konyaspor'un vefat eden değerli sporcusu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. Nur içinde yatsın" dedi.

"TARİHİMİZDE İLK KEZ 3 KUPA KAZANDIK"

Aralık ayı sonunda iki genel kurul yapıldığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "İkisinde de Beşiktaş'ın şeffaf olmasına hassasiyet gösterdik. Her şeyin açıklandığı bir kongre yaşandı. Şeffaf olmaya devam edeceğiz. Sunulan KPMG raporuyla mali genel kurulda bir milat gerçekleşmiştir. Bundan sonra da bu raporlarla mali durumların hem Beşiktaş hem de Türk futbolu adına desteklenmesini istedik. Kimseyle hesap görme olayı değildir bu. Seçim taahhüdümüzdü bu. Camiamızın da ısrarla talep ettiği bir rapordu ve genel kurul üyelerimize arz edildi. Sonucu neyse sonuna kadar gideceğimizi, Türk adaletine güvendiğimizi, kurumların da gerekli değerlendirmeleri yapacağını, bizim de sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan arz ediyorum. Beşiktaş'ın geleceği bundan çok büyük fayda sağlayacaktır. Adaletli olacağımıza, bu işin takipçisi olacağımıza inansınlar. Geçen sene pandemi koşullarında taraftarlarımızdan uzak olmamıza rağmen 1 sezonda kazandığımız 3 kupa var. Tarihimizde bir ilktir bu. Bu nedenle gururluyuz. Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Benim için de tarihte bir gurur kaynağı olarak önem ifade ettiğini belirtmek istiyorum. Bu bir ekip işiydi. Ekip olarak başardık. Her ne kadar insanlar bunları 1-2 kişiye mal etmeye çalışsa da, bunun bir ekip işi olduğunu, herkesin alın terinin olduğunu ifade etmek istiyorum. Ayrıca kadınlarımızın da aldığı kupayı yanına koyarsak, 4 kupa müzede. Beşiktaş'ın zor günlerde kazandığı kupalar tarihte ve müzede yerini almıştır. Bu gerçeği kimse değiştiremeyecektir. 4 kupa Beşiktaş'ın hakkıydı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"CEZA ALAN HAKEMİ ONORE EDİYORSANIZ, KAMUOYUNU UTANDIRIRSINIZ"

Hakemlerle ilgili konuşarak sözlerini sürdüren Çebi, "Önemli konulardan birisi de hakemlerle ilgili. Sıkıntılı bir süreç hala devam ediyor. Geçenlerde yaptığım açıklamalardan dolayı ceza aldığımı herkes biliyor. Derdimizi nasıl anlatacağız? Ceza almak tabii ki başkan olarak hoş bir şey değil ama ceza yöntemiyle susturuluyorsak, başarısız olan ve işini ciddiyetsiz olarak yapan hakemlerin de cezalandırılmasını istiyoruz. Laf olsun torba dolsun dile 1 maç ceza alan hakemi ertesi maçta onore ediyorsanız, bu durum kamuoyunu uyutmaktan başka bir şey değil. Hakem bir hata yapmışsa, cezası hak ettiği kadar olmalı. Ben de biliyorum TFF'nin, Nihat Özdemir'in, Servet Yardımcı'nın MHK Başkanı'nın son derece iyi niyetli olduğunu. Kulüpler Birliği Başkanı olduğum dönemde başlattığım talep ve istekler şu anda ciddi şekilde incelenmekte. En azından önümüzdeki seneden itibaren hakemlik konusunda Türk futbolunun zararlarının minimize edileceğinden şüphem yok. Ancak bu seneni önemi yokmuş gibi bir tavır davranış içinde olunmamasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

"MENFAATLENDİĞİ İDDİA EDİLENLER ÇIKIP KONUŞMALI"

Bütün kulüplerin hakemlerden şikayetçi olduğunu söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Fenerbahçe Başkanımız konuşuyor, Galatasaray Başkanımız konuşuyor, ben konuşuyorum, herkes konuşuyor. Herkes hakemlerden şikayet ederken, bu işten kim menfaatleniyor. Menfaatlendiği iddia edilen birileri varsa, onlar çıkıp 'Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz' demeli. Onların da iyi niyetli olacağından şüphem yok. Hakemlerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Adaletin dağıtıldığı yer, sahadaki hakem uygulamalarıdır. Bir VAR hakemliği müessesesi tesis edildi. VAR hakemlerinin 'Onu görmedim, bunu görmedim' deme lüksü yok. Sahadaki hakemlerin hata yapmasını kabul edebilirsiniz. Ama VAR hakemi yanlış yapıyorsa, kasıtlı yapıyordur. Genç arkadaşlara düdük verilsin dedik. Bazı maçlarda hakemlere baskı oluyor, derbilerde yabancı hakemler olsun dedik. Acaba bunları dedik diye mi Beşiktaş'a zarar veriyorlar. Buradan TFF'yi uyarıyorum. Bazı arkadaşların yürüyen düzene karşı isyan etmelerine, isyan eden bir grup var. Bunların ki olduğunu bulup çıkaracaklar. Aksi halde bu müessesesinin sağlıklı çalışmasını sağlayamayacaklardır. Aksi durumda beni susturamayacaklarını, sadece Beşiktaş'a değil, kimseye karşı hata yapmamaları gerektiklerini hakem kardeşlerime ifade etmek istiyorum" diyerek devam etti.

"GALATASARAY LİSESİ'NDE BEŞİKTAŞLI KALMAK ZOR İŞTİR"

Ceyhun Kazancı'nın bugün itibariyle sportif direktör olduğunu ifade eden Başkan Ahmet Nur Çebi, "Ceyhun Kazancı kardeşim Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Diğer yanımda da Önder Karaveli hocamız var. Bu görüntünün oluşmasını çok arzu etmiştim. Ceyhun Kazancı'nın şu andan itibaren Sportif Direktör olduğunu da kamuoyuna ifade ediyorum. Taraftarlar her zaman 'Söz yöneticisiniz, futbolu bilen birine teslim edin' diyorlardı. Biz de bunu yapıyoruz. Ceyhun Kazancı, benim için değil, camia için bir şanstır. Zaman içinde kendisinin ne kadar başarılı olduğunu göreceksiniz. Kendisiyle özkaynağa dayalı bir projeyi başlattık. Kendisine güvenmemiz gerektiğini ısrarla ifade etmek istiyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunuymuş. Üniversiteye gitmek için bir liseden mezun olmak gerekiyordu. Ben Kartaltepe'de büyüdüm. Oranın yüzde 90'ı Beşiktaşlı olduğu için zorluk çekmedim. Ama kendisi Galatasaray Lisesi'nde Beşiktaşlı kalabildi. Bunu başardığı için teşekkür ediyorum. Bakarsınız Galatasaray Lisesi'nin yarısından fazlası kendisini örnek alıp Beşiktaş olur. Bir diğer konu da menajerlik yapması. Çorapçı getirsek, çorapçının ne işi var diyeceksiniz. Menajerliğin kirli bir süreç olduğu bir dönemde bu görevini kapatmış, Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi gibi önemli okullardan mezun olup pazarlamacılık yapmış. Kendisini tebrik ediyorum. Futbolun içinden geldiği için kendisini bu göreve getirdik. Bundan sonraki başarılarıyla eleştirilebilmesini anlarım ama geçmişteki abuk sabuk konularla eleştirilmesine de karşı çıkacağım" açıklamasını yaptı.

"HOCAMIZ BU PROJENİN PARÇASI OLACAKTIR"

Önder Karaveli'yle yola devam edileceğinin altını çizen Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş Başkanı olarak çıkıp 'Hocayla yolumuza devam ediyoruz' diyorum. Hala gelip 'Beşiktaş'ın hocası kim' diye soruyorlar. Önder Karaveli'nin Beşiktaş teknik direktörü olduğunu bildikleri halde bunu polemik konusu yaparak kamuoyunda Beşiktaş'ı zayıflatmaya çalışıyorlar. Önder hocam altyapıda büyük başarılara imza attı ve atmaya da devam ediyor. Beşiktaş artık altyapıya önem veren, özkaynaklarıyla beslenen bir projeyi başlatmıştır. Hatırlayın Mehmet Ekşi hocamızla geçen sene altyapıda neler yapacağımızı ifade ettik. Rizespor maçında çıkan 9 çocuğumuzun yanında en az 9 çocuğumuzun daha olduğunu söylemek istiyorum. 1 yıl önceki projenin meyve vermeye başladığını ve Beşiktaş'ın da bundan faydalanacağını söylüyorum. Daha da iyi olacağız. Önder Karaveli hocamız büyük bir projenin her zaman bir parçası olmaya devam edecektir. Bu projenin altyapı olacağını ve bundan sonra birinci önceliğimizin bu olduğunu kamuoyuna müjdelemek istiyorum. Önder hocamız şu anda teknik direktörümüzdür ve bu büyük projenin bir parçası olmaya devam edecektir. Altyapıdaki bu performansı sahiplenen çok çıkıyor. Altyapıda dünya kadar çocuk yetiştirebilirsiniz. Ama bu çocuklara oynama şansı vermek de meziyettir. Bunu yapan hocaya da, sportif direktöre de, başkana da Beşiktaş camiası sahip çıkmalı. Yalandan yere klavye müptezelleri var. Hiçbir Sergen hocayı akıllarına getirmemiş. Toshack'tan başlayıp birçok ismi söylemişler. Sergen hocayı getirip şampiyon olduğumuzda, bunu da bize mal etmemek için konuşanlara sesleniyorum, eğer genel kurul üyesiyseniz ve divan kurulu üyesiyseniz, yazıp çizmek yerine gelip konuşmanızı istiyorum. Konuşma hakkı olup da gelmeyenleri bu saatten sonra ciddiye almayacağım. Altyapıda artık tesisleşmek gerekiyor. Bir müjde veriyorum. Projeler tamamlandı. Çocuklarımıza daha sağlıklı imkanlarda çalışacakları bir yer tesis edeceğiz. Hocayı ve sportif direktörü bulduk ama sahayı yapamazsak bu iş olmayacak. Bu da başkan ve yönetim olarak bizim görevimiz" açıklamasını yaptı.

CEYHUN KAZANCI: "BU PROJEYİ YAPARKEN ŞAMPİYONLUĞUN DA EN BÜYÜK ADAYI OLACAĞIZ"

Ahmet Nur Çebi'nin ardından konuşan Ceyhun Kazancı, 22 yıllık kongre üyesi olduğunu ifade ederek, "Tribünlerden gelen biriyim. Futbolda farklı mertebelerde oldum. Menajerlik de bunlardan birisi. Bir kulübün gelir elde ettiği ve giderlerini de teşkil eden birçok konuda yer aldım. Futbol sahasına inmek, taktiğe karışıp yorum yapmak bizim haddimize değil. Önemli olan hocanın, oyuncuların, futbol tarafının olumlu ve sağlıklı şekilde yürümesini sağlayacak yapıyı oluşturmak. Profesyonellerin çok önemli görevi var bu konuda. Altyapı projesi ilk kez söylenen bir şey değil. Türk futbolunda birçok kulüpte başlangıcı söylenmiş ama devamı getirilmemiş bir konu. Tesisleşme bunun çok önemli adımlarından birisi. Türkiye'de oyuncu var, yetişiyor. Önemli olan doğru zamanda doğru yolu açmak. Çok fazla yıldız oldu, gelip geçen de yıldızlar oldu. Pazar günü Emirhan'la tanıştı Türk futbolu. Önemli olan onun kaybolan bir yıldız olmaması. Altyapıdan çıkan her oyuncu A takımda oynayacak diye bir konu yok. Olabilecek oyuncuya doğru emeği vermek ve olmayacak oyuncularla uygun zamanda yolları ayırmak önemli. Önemli olan A takıma çıkabilecek oyuncuların doğru zamanda adaptasyonu. Yetenek kırıntısı olan, ihtimali olan her oyuncusu doğru zamanda kazandırmak önemli. Transfer politikamızı da bu şekilde planlayacağız" diye konuştu.

"OYUNCULARA KARİYER PLANI YAPILMALI"

Birçok oyuncunun kiralık olarak gitmesine karşın takiplerinin yapılmadığını söyleyen Ceyhun Kazancı, "Her sene büyük kulüplerimizde birçok oyuncu kiralık olarak gidiyor. Ama bu oyuncuları sorsak, ne şekilde devam ettiğiyle ilgili cevap alamayız. Kerem Kalafat'ı Uşakspor'da sıkı şekilde yakından takip ediyorduk, Yeteneğine her zaman inanıyorduk ve ona bu şansı vermek bizim boynumuzun borcu. Elinizde bu yetenek varsa, ona bu şansı vermemiz altyapıdaki oyunculara mesaj vermek için de önemli. Her oyuncuyla ilgili en az 5 yıllık kariyer planı yapılmalı. Önder hocamız bu projemizde her zaman işin merkezinde olacak. Altyapı koordinasyonu çok önemli. Sadece Türk oyunculardan bahsetmiyorum. Yurt dışından gelecek oyuncuların da bu kriterlerden gelmesi önemli. Bizim artık üreten, geliştiren ve yol açan, Avrupa'ya bu oyuncuları pazarlayan, gittikleri anda da en doğru isimlerle yerlerini dolduracak bir sistem geliştirmemiz lazım. Bir oyuncuyu sattığınız anda arkadan gelecek olan ismin de yerini hazırlamanız lazım. Bununla ilgili kolları sıvadık. İnşallah ilerleyen zamanda bu hafta sonu gördüğünüz kardeşimizin yanına yenileri eklenecek. Bu oyuncuları A takım seviyesine olabilecek en hızlı şekilde getireceğiz" diyerek devam etti.

"TRANSFER YAPARKEN GENÇ OYUNCULARI DA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURACAĞIZ"

Atletik performans departmanı kurduklarını söyleyen Kazancı, "Atletik performans departmanı kuruyoruz. Bu önemli sorunlardan birisi. Futbolcu izleme konusunda bilim, teknoloji ve yazılım işin merkezine oturdu. Biz de bu hazırlıklarımızı yaptık. Oyuncuyu seçerken tabii ki gözlere ihtiyacımız var ancak işin analiz kısmını da göz ardı etmek mümkün değil. Beşiktaş'ın sokağa atılacak tek bir kuruşu yok. Denk bütçe doğrultusunda hareket edeceğiz. Hocalar değişse bile kulübün bünyesinde kalacak olan bir analiz ekibi olacak. Bu sistemi her geçen gün güçlendirerek yürürlüğe sokacağız. Bizi çok heyecanlandıran özel yetenekler var altyapıda. Sadece bizde değil birçok kulüpte özel yetenekler var. Önemli olan onlara doğru zamanda şans vermek. 15-20 genç oyuncuyla başarıyı hemen yakalamak zor. Yapacağımız transferlerde de bunu göz önünde bulunduracağız. Sözleşmesi bitecek oyuncularımız olacak. Oyuncuyu kazanmak isterken kaybedebiliriz de. Kesinlikle doğru zamanlamayı yapmak zorundayız. Bruno Pinheiro ya da başka bir isim konusunda odaklandığımız nokta, Önder hocamızın 'Köprü tıkalı' dediği noktada tecrübe edinmiş ve geçişleri sağlamış olması. Biz birçok genç oyuncu kazandıracağız derken bir başarı beklenmesin gibi bir durum da yok. Beşiktaş yine şampiyonluğun en önemli adayı olacaktır. Önder hoca, Bruno gelse de gelmese de bu projenin merkezinde olacak olan bir isimdi" diyerek sözlerini tamamladı.

ÖNDER KARAVELİ: "BU DÜZENİN PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Bugüne kadar kalbinin sesini dinleyerek yaşadığını söyleyen ve sözlerine bu şekilde başlayan Önder Karaveli, "Ben kalbimim sesini dinleyerek yaşarım. Tabii ki aklımla birleştiririm. Bugün burada oturmamı sağlayan da kalbimin sesidir. Geçen sene İskenderun'da bir oyuncumu ziyarete gitmiştim. Orada tanıştığım birisi bana 'Önder hocam bence siz Türk futbolunun terli formasısınız' demişti. Onun bu inancı bende de başka bir inanç oluşturdu. Benimkisi Türk futbolu ve Türk gençleri için adanmış bir hayattı. Beni bugünlere getiren, bana futbolcu olma ve sonra da antrenörlüğü tanıma şansı bulmamı sağlayan Beşiktaş'a adanmış bir hayatım var. Beni bu duruma Beşiktaş özkaynak düzeni getirdi. Ülkemizde altyapı ya da akademi olarak anılıyor ama benim için her zaman özkaynak düzenidir. 1975 yılında Serpil Hamdi Tüzün hocanın kurup geliştirdiği, sadece Beşiktaş'a değil Türk futboluna büyük hizmetler sunmuş bu düzenin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Mehmet Ekşi hocamla konuşmuştuk. Beraber çalışma sözü vermiştim kendisine. Azerbaycan'dan döndükten sonra başka şeyler olmasına rağmen sözümü tuttum. Beşiktaş U19 Takımı, A takıma en yakın takım olduğu için, U19 Takımı'na görev veren de Sergen hocamızdı. Bana ve Serdar Hocama bu görevi verip bize inandı. Sahasından beslenmesine, antrenman programından seyahatine kadar bize her konuda yardımcı oldu. Onunla aynı sahada olmak büyük keyifti. Ülkenin üzerinde bir oyuncuydu Sergen Hoca. Dünya üzerinde görmediğim bir oyuncuydu. Bundan sonraki hayatı umarım çok güzel ve keyifli olur" değerlendirmesinde bulundu.

"BİR AN BİLE YARIN NE OLACAK DİYE DÜŞÜNMEDİM"

Bu ülkenin gençlerinin yeterli fırsatı bulamadıklarını söyleyen Önder Karaveli, "Herkes bununla ilgili iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Ama hiçbir zaman yeteri kadar olmadı. Bugünü bir milat olarak kabul ediyorum. Beşiktaş artık genç oyuncularıyla çok şey yapacaktır. Bu görev bana verildiğinden beri bir an bile yarın ne olacak diye düşünmedim. Bir kez bile 'Acaba bu maçı kazanırsak ne olur, kaybedersek ne olur' diye düşünmedim. Bana emanet edilen de beni çok zorlayacak bir şeydi. Benim için o kadar kıymetli bir şey ki Beşiktaş, pamuklara sarsam yeri dolmaz. Bu proje içinde bulunacağım durumu kulüp bana teklif etmeden önce ben kulübe teklif ettim. Bu göreve taliptim. Akademilerle A takım arasında geçiş köprüsü vardır. Burada bir tıkanıklık vardı. Ben bu tıkanıklığı gidermek istiyorum. Bu bilgi ve birikime sahibim. Benim Beşiktaş ile gönül bağım hiç bitmeyecek. Kendimi ülkenin gençlerine adamaya devam edeceğim" dedi.

Son olarak altyapıda hücum oyuncularının olduğunu da söyleyen Karaveli, "Birden A takıma 8 tane 10 tane oyuncu kanalize edemezsiniz. Emirhan Delibaş, kupa finali ve Rizespor maçında kadrodaydı. Oyun buna ihtiyaç duysaydı, sahaya girebilirdi. Rizespor maçında 3 savunma, 2 santrforlu bir oyun oynadık. Emirhan Delibaş, hazırladığımız oyunculardan birisi. Belki onu doğru zamanda yurt içi ya da yurt dışında kiralayarak devam edeceğiz. Semih de 2005 doğumlu bir santrforumuz. Geçen sene U19 takımındaydı ve bu durum onu geliştiriyor" diyerek sözlerini tamamladı.

