Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

12.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:48

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cuma günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, istasyon koşularının ardından 5'e 2 ve kontrol pas ile dar alan oyunu çalışmaları yaptı.

Antrenmanın ikinci bölümünde oyuncular, yarım sahada taktik ağırlıklı çift kale maç oynayıp, şut çalıştı.

Tedavisine devam edilen ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz, idmana katılmadı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA