Beşiktaş Mahallesi'nin çehresi değişecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş Mahallesi'nin çehresi değişecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Beşiktaş Mahallesi'nin çehresi değişecek

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Beşiktaş Mahallesi'nde yapımı devam eden çay bahçesi ve park alanında incelemelerde bulundu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Beşiktaş Mahallesi'nde yapımı devam eden çay bahçesi ve park alanında incelemelerde bulundu.

Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Şahin, Beşiktaş Mahallesini önemsediklerini ve bu anlamda yeni projeleri de gerçekleştirecekleri müjdesini verdi. Beşiktaş Mahallesi'nin, kuruluşundan beri yeteri kadar hizmet alamamış bir mahalle olduğunu kaydeden Başkan Şahin, "Biz de o yüzden kendi dönemimizde Beşiktaş Mahallesine elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede çocuk oyun alanları, sosyal alanlar, parklar ve çay bahçelerini kazandırmak istiyoruz. Bu yaptığımız çalışmalarla Beşiktaş Mahallesi'nin yeni bir çekim merkezi olmasını sağlayacağız. Beşiktaş'ın en çok kullanılan alanı burası. İnsanların çarşıya iniş noktaları. Bu noktada nefes alabilecekleri bir yer yapıyoruz" dedi.

Beşiktaş Mahallesi'ne sağlık ocağı müjdesini hatırlatan Başkan Şahin, "Mahallemize sağlık ocağını kazandırmak için İl Sağlık Müdürlüğü'ne yer tahsis ettik. Beşiktaş Mahallesi'ne sağlık ocağı yapılacak. Bunun dışında Beşiktaş Mahallesi'ne güzel projelerimiz var. Mahalle sakinlerimizin kendi mahallelerinde daha keyifli şekilde yaşam sürmesi için bu projelerimizi de uygulamaya koyacağız" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin'e teşekkür etti. - BİLECİK

Beşiktaş Mahallesi'nin çehresi değişecek

Beşiktaş Mahallesi'nin çehresi değişecek

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title