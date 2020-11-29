Beşiktaş maçından notlar (1)

FENERBAHÇE CEPHESİ: Gençlerbirliği maçına göre 2 değişiklikGökhan Gönül ve Sosa 11'de yer aldıCaner Erkin yedek soyunduFenerbahçe'de 6 eksik"AD10S" tişörtüyle ile ısındılarMustafa AKIN / - Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti.

FENERBAHÇE CEPHESİ:

Gençlerbirliği maçına göre 2 değişiklik

Gökhan Gönül ve Sosa 11'de yer aldıCaner Erkin yedek soyunduFenerbahçe'de 6 eksik"AD10S" tişörtüyle ile ısındılar

Mustafa AKIN/ - Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayan maçta hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çaldı. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ile Süleyman Özay üstlendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Erol Bulut, Serdar Aziz'in yerine Lemos'u, Mert Hakan'ın yerine ise Ozan Tufan'a görev verdi. Bulut, sahaya şu 11'le çıktı: Altay - Gökhan, Lemos, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Pelkas, Ozan, Perotti, Cisse.GÖKHAN GÖNÜL VE SOSA 11'DE YER ALDISarı lacivertli ekipte Gökhan Gönül 11'de yer aldı. Tecrübeli futbolcu, hafta boyunca Beşiktaş maçına yetişebilmek için yoğun çaba sarf etti. Gökhan Gönül, teknik direktör Erol Bulut'un forma vermesi ile Beşiktaş maçına 11'de başladı. Gökhan Gönül'ün yanı sıra Jose Sosa da mücadelede 11'de yer aldı. Arjantinli futbolcu eski takımına karşı ilk kez sarı lacivertli formayı giydi.CANER ERKİN YEDEK SOYUNDUFenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Caner Erkin yedekler arasında yer aldı. Teknik direktör Erol Bulut, Caner Erkin'i yeden soyundurarak yerine Filip Novak'ı dahil etti. Caner Erkin, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçında da yedek soyunmuş 72'nci dakikada oyuna dahil olmuştu.FENERBAHÇE'DE 6 EKSİKFenerbahçe, derbi maça 6 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı lacivertlilerde Harun Tekin, Sinan Gümüş, Valencia, Tolga Ciğerci, Nazım Sangare ile Mbwana Samatta forma bulamayan isimler oldu."AD10S" TİŞÖRTÜYLE İLE ISINDILARFenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesinde ısınmak üzere sahaya üzerinde Diego Armando Maradona'nın fotoğrafının bulunduğu tişörle çıktı. Sarı lacivertlilerin giydiği tişörtün üzerinde ayrıca "AD10S" yazısı da yer aldı.

Öte yandan mücadele başlamadan önce Maradona için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN