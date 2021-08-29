Beşiktaş maçında yabancı kuralı skandalı! 4. hakem, Sergen Yalçın'ı yanlış yönlendirdi
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Beşiktaş maçında yabancı kuralı skandalı! 4. hakem, Sergen Yalçın'ı yanlış yönlendirdi

Beşiktaş maçında yabancı kuralı skandalı! 4. hakem, Sergen Yalçın'ı yanlış yönlendirdi
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. 48. dakikada Salih Uçan'ın kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından 4. hakem Onur Özütoprak'ın siyah-beyazlıların kulübesine yaptığı uyarı tartışma konusu oldu. Sergen Yalçın'a sahada 3 yerli bulunması gerektiğini söyleyen Özütoprak, kuralı yanlış uygulattığı için tepki gördü. Yabancı kuralına göre sahada en fazla 8 yabancı futbolcu bulunabilirken yerli futbolcu sayısına ilişkin bir şart bulunmuyor.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta Karagümrük'ü 1-0 yendiği mücadeleye karşılaşmanın 4. hakemi Onur Özütoprak damga vurdu. Özütoprak'ın Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın kırmızı kart görmesinin ardından siyah-beyazlı kulübeye yaptığı uyarı tartışma konusu oldu.

YABANCI KURALINDA YERLİ FUTBOLCU SAYISINA İLİŞKİN BİR ŞART YOK

48. dakikada Salih Uçan'ın kırmızı kart görmesinin ardından Beşiktaş yedek kulübesine sahada 3 yerli futbolcu bulunması gerektiğini belirten 4. hakem Özütoprak kuralı yanlış uygulattığı için tepki gördü. Yabancı kuralına göre sahada 8 yabancı futbolcu bulunabilirken yerli futbolcu sayısına ilişkin bir şart bulunmuyor.

Beşiktaş maçında yabancı kuralı skandalı! 4. hakem, Sergen Yalçın'ı yanlış yönlendirdi

"4. HAKEM DE KURALI BİLMİYOR, BİZİ KANDIRDI O ZAMAN"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın konuya ilişkin, "10 kişi kalınca, bir orta saha sokmamız gerekiyordu ve Necip'i aldık. Başka oyuncu da tercih edebilirdik ama Türk oyuncu sokmak zorundaydık herhalde. Kural öyle değilse 4. hakem de kuralı bilmiyor, bizi kandırdı o zaman. Türk oynatmanız lazım dedi, biz de Necip'i aldık. 3. oyuncumuz atılınca Türk sokmak gerekiyor galiba. Biz öyle biliyoruz" dedi.

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Ali Gülhan
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Beşiktaş maçında yabancı kuralı skandalı! 4. hakem, Sergen Yalçın'ı yanlış yönlendirdi - Haberler Spor
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