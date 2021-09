Beşiktaş CL maçı kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek kartal, şampiyonlar sahnesine çıkıyor. C Grubunda Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon ile zirve mücadelesi veren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Bundesliga'nın şampiyonluk adayı Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Maç hakkında vatandaşlar en çok "Beşiktaş maçı kaçta? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş CL maçı ne zaman?" sorularını aratırken detaylar haberimizde. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçı 15 Eylül 2021 Çarşamba günü (Bugün) oynanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇTA?

Beşiktaş ile Borussia Dortmund'un karşı karşıya geleceği mücadele Türkiye saati ile 19.45'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş Borussia Dortmund mücadelesi 19.45'ten itibaren Exxen'den naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş Borussia Dortmund mücadelesini İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND MUHTEMEL 11'LER!

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Vida ve Alex Teixeira Dortmund maçında forma giyemeyecek.

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Witsel, Akanji, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Reyna, Reus, Malen, Haaland

Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Montero, Wellington, Rosier, Josef, Atiba Hutchinson, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

BEŞİKTAŞ DORMUND MAÇI DETAYLARI!

Beşiktaş, Avrupa arenasında Borussia Dortmund ile karşılaştığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı (1989/90 Kupa Galipleri Kupası'nda 0-1 ve 1-2).

Şampiyonlar Ligi tarihinde Türk takımlarına karşı çıktığı dört maçı da kazanan Borussia Dortmund, bu galibiyetlerin tamamını Galatasaray'ı yenerek aldı (4G). Alman ekibinin, temsilcilerine karşı her maçı kazandığı iki ülkeden biri Türkiye (Çek Cumhuriyeti ile birlikte).

Avrupa arenasında Alman takımlarına rakip olduğu 11 maçın sadece ikisini kazanan Beşiktaş (1B 8M), bu iki galibiyeti de son eşleşmesinde RB Leipzig'i yenerek aldı (2017/18 Şampiyonlar Ligi grupları).

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı ilk maçı kaybeden Borussia Dortmund (1-3 vs Lazio), daha sonraki beş grup karşılaşmasında yenilgi almadı (4G 1B) ve Aralık 2014-Aralık 2016 arasındaki yedi maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yakaladı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 iç saha maçının sadece birini kazanan Beşiktaş (5B 4M), bu dört yenilginin ikisini Alman takımlarından aldı (0-3 vs Wolfsburg & 1-3 vs Bayern Münih).

ALEX TEIXEIRA VE VIDA YOK!

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Alex Teixeira ve Domagoj Vida, Borussia Dortmund karşısında oynayamayacak. Alex Teixeira'nın yerine Salih Uçan, Hırvat stoper Vida'nın yokluğunda savunmanın göbeğinde Montero'nun oynaması bekleniyor.

BATSHUAYI ESKİ TAKIMINA KARŞI!

Beşiktaş'ın yıldız ismi Michy Batshuayi, 2017-2018 sezonunda formasını giydiği Borussia Dortmund'a karşı sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdağan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş ve Alex Teixeira.

BEŞİKTAŞ'IN 2021-22 SEZONU ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

15 Eylül: Beşiktaş-Dortmund

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

