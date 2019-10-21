Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oylamadan galip çıkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların 34'üncü başkanı seçildi
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oylamadan galip çıkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların 34'üncü başkanı seçildi.
Başkanlığa 2012 yılında gelen Fikret Orman'ın görevi bırakma kararının ardından düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda, Beşiktaş'ın başkanlığı için Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay yarıştı. Euronews.com'da Görüntüle